Глава МИД Франции Барро прокомментировал отказ властей Сирии пожать руку Бербок

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал отказ представителей новых властей Сирии пожать руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок. Об этом он сообщил в интервью RTL.
Политик отметил, что ему бы хотелось, чтобы сирийские лидеры поступили иначе. Барро добавил, что цель их совместной поездки в Сирию заключалась в другом.
По его словам, он приехал в Дамаск, чтобы защитить французов от угроз, связанных с находящимися в Сирии боевиками ИГИЛ* и рисками распространения арсенала оружия экс-президента республики Башара Асада.
Напомним, 3 января Анналена Бербок посетила Сирию с необъявленным визитом. В процессе встречи министр попросила убрать военные базы РФ из сирийской провинции Латакия.
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По его словам, он приехал в Дамаск, чтобы защитить французов от угроз, связанных с находящимися в Сирии боевиками ИГИЛ* и рисками распространения арсенала оружия экс-президента республики Башара Асада.
Напомним, 3 января Анналена Бербок посетила Сирию с необъявленным визитом. В процессе встречи министр попросила убрать военные базы РФ из сирийской провинции Латакия.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
Екатерина Коршунова