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Глава МИД Франции Барро прокомментировал отказ властей Сирии пожать руку Бербок

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал отказ представителей новых властей Сирии пожать руку министру иностранных дел Германии Анналене Бербок. Об этом он сообщил в интервью RTL.
Политик отметил, что ему бы хотелось, чтобы сирийские лидеры поступили иначе. Барро добавил, что цель их совместной поездки в Сирию заключалась в другом.

По его словам, он приехал в Дамаск, чтобы защитить французов от угроз, связанных с находящимися в Сирии боевиками ИГИЛ* и рисками распространения арсенала оружия экс-президента республики Башара Асада.



Напомним, 3 января Анналена Бербок посетила Сирию с необъявленным визитом. В процессе встречи министр попросила убрать военные базы РФ из сирийской провинции Латакия.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Эксперты назвали возможных «черных лебедей» 2025 года
Politico включило в список «черных лебедей» 2025-го альянс Трампа и Си Цзиньпина
06 января 2025, 09:17

Фото: iStock/Ruma Aktar

15 футурологов, ученых и аналитиков составили список из возможных «черных лебедей» 2025 года. Об этом сообщает издание Politico.
«Черным лебедем» называют «непредсказуемые маловероятные события», которые серьезно меняют ситуацию в мире. «Черными лебедями» в политике, по мнению ученых, может стать союз избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина и их совместное с главой Российской Федерации Владимиром Путиным участие в разработке соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Также «черными лебедями» в текущем году могут стать крупнейшая кибератака в истории, обвал рынка и глобальная паника, свержение президента Белоруссии Александра Лукашенко, столкновения в Америке из-за изменения границ штатов и значительный прорыв в квантовых вычислениях.

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#сша
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#рф
#китай
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В Южной Корее рассказали, сколько пролетела запущенная КНДР ракета
В Сеуле заявили, что запущенная КНДР ракета пролетела не менее 1100 километров
06 января 2025, 09:00

Фото: iStock/3DSculptor

Южнокорейские военные заявили, что ракета КНДР пролетела не менее 1100 километров. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.
По данным ведомства, военнослужащие усилили наблюдение и контроль в рамках подготовки к возможным дальнейшим запускам. Уточняется, что также происходит тесный обмен данными о северокорейских баллистических ракетах с Вашингтоном и Токио.

Напомним, КНДР впервые в этом году запустила баллистическую ракету средней дальности в сторону Японского моря из района Пхеньяна.

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#кндр
#ракета
#япония
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В Германии поставили условие новым властям Сирии
Бербок поставила оказание помощи Сирии в зависимость от соблюдения прав женщин
06 января 2025, 07:34

Фото: iStock/photosvit

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала соблюдение прав женщин условием предоставления финансовой помощи новым властям Сирии. Об этом информирует Tagesthemen.
По словам Бербок, Германия не будет финансировать «исламистские структуры». Глава МИД ФРГ отметила, что миллионы образованных граждан, которые покинули Сирию, никогда не вернутся на родину, если женщины не будут в безопасности.

«Требовать соблюдения прав женщин сегодня — это жесткая реальная политика», — заключила Бербок.

Напомним, 3 января Анналена Бербок посетила Сирию с необъявленным визитом. В процессе встречи министр попросила убрать военные базы РФ из сирийской провинции Латакия.

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#военные
#политика
#мид
#фото
#женщины
#министр
#германия
#фрг
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В США поделились мнением о российском «хладнокровном убийце»
NI: модернизированный Ту-160М показывает, как сильно США недооценили Россию
06 января 2025, 07:00

Фото: iStock/aarrows

Американский журнал National Interest назвал модернизацию российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 «умным ходом Москвы» и подчеркнул её значение для дальней авиации России. Авторы статьи отметили, что этот шаг указывает на ошибки подхода США к отношениям с постсоветской Россией, включая недооценку её военного потенциала.
Ту-160М, играющий ключевую роль в российской ядерной триаде, способен запускать различные виды вооружений с больших расстояний. Благодаря новой радиолокационной станции и усовершенствованным средствам противодействия помехам, самолёт успешно прорывает системы противовоздушной обороны.

Журнал охарактеризовал его как «хладнокровного убийцу», подчеркивая эффективность в выполнении стратегических задач.

Модернизация Ту-160М стала возможной благодаря решению президента России Владимира Путина. Специалисты провели оцифровку конструкторской документации, восстановили уникальные технологии производства и наладили выпуск новых агрегатов.

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, улучшенная версия самолёта превосходит базовую модель по всем характеристикам и способна нести современные крылатые ракеты.

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#модернизация
#ракеты
#россия
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КНДР запустила первую баллистическую ракету в сторону Японского моря в 2025 году
06 января 2025, 06:39

Фото: iStock/DedMityay

Северная Корея провела запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря.
По сообщению береговой охраны Японии, ракета КНДР уже упала, однако точное место её падения не уточняется. Японские власти настоятельно рекомендуют судам в этом районе избегать обломков и немедленно сообщать об их обнаружении.

На фоне запуска при канцелярии премьер-министра Японии начал работу кризисный штаб, который занимается сбором и анализом данных о пуске.

Этот инцидент стал первым запуском ракеты КНДР в 2025 году, сообщает японское общественное телевидение.

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#телевидение
#ракета
#инцидент
#кндр
#ракеты
#япония
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Байден перепутал даты встречи с Путиным и заявил, что знает его 47 лет
06 января 2025, 05:55

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме перепутал дату своего первого саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Обращаясь к новым членам Конгресса от Демократической партии, он заявил, что знаком с Путиным более 47 лет.
Байден также путался в деталях своей первой встречи с российским президентом, упоминая противоречивые даты — до и после своей инаугурации в январе 2021 года.

«Я знаю Путина более 47 лет. Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — утверждал Байден на выступлении по телеканалу C-SPAN.
Единственная очная встреча Байдена и Путина как глав государств состоялась в Женеве в июне 2021 года. До этого лидеры общались по видеосвязи и телефону.

В прошлом Байден уже утверждал, что знает Путина более 40 лет. Конечно, это вызывает сомнения, учитывая биографию российского президента. В конце 1970-х Байден действительно посещал СССР как сенатор, но тогда Путину было около 30 лет, и он работал в структурах КГБ, находясь в ГДР.

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#россия
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«Идилия»: западный журналист посетил Россию и восхитился ​сельской ​местностью
Ирландский журналист Боуз описал российские деревни словом «идиллия»
06 января 2025, 00:52

Фото: iStock/MychkoAlezander

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X поделился своими впечатлениями от России, назвав сельскую местность страны «идиллией». Он опубликовал фотографии заснеженных деревень с уютными домиками, подчеркивая красоту российской провинции.
«Путешествуя по этой огромной стране, вы видите множество деревень, составляющих сельскую местность. Идиллия», — написал журналист.
Помимо этого, Боуз ранее развеял мифы о жизни в России, опубликовав снимки из Москвы. Журналист отметил, что реальная ситуация сильно отличается от представленной на Западе.

В завершение года он также раскритиковал западные СМИ, заявив, что населению Запада лгали по множеству тем, включая состояние президента США Джо Байдена, дело его сына Хантера, действия российского президента Владимира Путина и ситуацию на Украине.

Боуз подвел итог 2024 года, утверждая, что в западных странах население дезинформировали практически по всем ключевым вопросам. Это, по его словам, подрывает доверие к официальным источникам информации.

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#ирландия
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Сенатор Маккол: из-за потери Украины США будет в проигрышной позиции перед РФ
05 января 2025, 22:53

Фото: iStock/ sb2010

Председатель комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол заявил, что США не могут позволить себе потерять Украину, поскольку это поставит Вашингтон в проигрышную позицию перед РФ, сообщил телеканал ABC News.
«Это будет ужасным политическим решением, которое поставит нас в проигрышную позицию по отношению к России. <...> Президент [США Дональд] Трамп хочет положить конец войне, провести мирные переговоры», — обратил внимание председатель комитета по международным делам палаты представителей.

Майкл Маккол уточнил, что перед избранным президентом США Дональдом Трампом стоит задача по предоставлению Украине рычагов в переговорах с Россией. Сенатор отметил, что конфликт должен закончится на условиях, которые «не бросят Украину под автобус».

Ранее сообщалось, что команда главы киевского режима Владимира Зеленского пытается задобрить избранного президента США Дональда Трампа.

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#россия
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Лафонтен: Германия через третьи лица закупает энергоносители России
05 января 2025, 21:17

Фото: iStock/ NiseriN

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил в соцсети Х, что Германия через третьи лица закупает российские энергоносители.
В своей публикации Гленн Дизен сослался на бывшего министра финансов Оскара Лафонтена. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии подчеркнул, что Лафонтен раскрыл факты, которые даже не дозволяют обсуждать.

Дизен уточнил, что санкции приносят пользу Соединённым Штатам Америки и ноносят вред Европе.

«США атаковали энергетическую инфраструктуру Европы. Германия по-прежнему покупает российские энергоносители через третьих лиц», — обращалось внимание в публикации.

Ранее сообщалось, что потребление газа в ФРГ в настоящем отопительном сезоне — с октября по декабрь — выросло на 5,8% в отличие от идентичного периода 2023 года. Власти страны призывают немцев продолжать экономить на нём.

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#фрг
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