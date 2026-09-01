Умер премьер-министр Франции, выступавший за партнёрские отношения с Москвой

01 сентября 2026, 05:59

Бывший премьер-министр Франции Балладюр умер на 98-м году жизни

Борис Ельцин и Эдуар Балладюр (Фото: РИА Новости / Александр Макаров)

Бывший премьер‑министр Франции Эдуар Балладюр ушёл из жизни в возрасте 97 лет. Политик выступал за равноправные отношения с Россией.