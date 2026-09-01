Умер премьер-министр Франции, выступавший за партнёрские отношения с Москвой
Бывший премьер‑министр Франции Эдуар Балладюр ушёл из жизни в возрасте 97 лет. Политик выступал за равноправные отношения с Россией.
Как сообщает BFMTV, Балладюр руководил французским правительством в период президентства Франсуа Миттерана. Его премьерский срок пришёлся на 1993–1995 годы.
Спустя два года после распада Советского Союза политик приезжал в Москву с официальным визитом и провёл переговоры с тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным. В ходе поездки Балладюр подчёркивал важность партнёрских отношений между Францией и Россией, а также настаивал на том, что роль Москвы должна быть значимой в архитектуре европейской безопасности.
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