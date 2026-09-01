Власти Испании увидели «российский след» в миграционном кризисе в Сеуте

01 сентября 2026, 00:33

Премьер Испании Санчес обвинил Россию в миграционном кризисе в Сеуте

Фото: iStock/shakzu

Глава испанского правительства Педро Санчес обвинил в распространении ложной информации в социальных сетях силы, связанные с Россией и Израилем, а также ультраправые международные структуры и сети, причастные к торговле людьми. Его слова цитирует радиостанция Cadena SER.