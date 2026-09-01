Власти Испании увидели «российский след» в миграционном кризисе в Сеуте
Глава испанского правительства Педро Санчес обвинил в распространении ложной информации в социальных сетях силы, связанные с Россией и Израилем, а также ультраправые международные структуры и сети, причастные к торговле людьми. Его слова цитирует радиостанция Cadena SER.
Речь идёт о фейковых сообщениях, которые активно тиражировались в период кризиса в Сеуте: в них утверждалось, что согласно решению Верховного суда Испании от 8 июля мигрантов, добравшихся до города вплавь, не смогут депортировать. По словам Санчеса, эта дезинформация целенаправленно внушалась мигрантам.
В МИД Израиля резко отреагировали на заявления испанского премьера. Глава ведомства Гидеон Саар назвал их «наглой ложью».
Кризис в Сеуте обострился в конце июля: из Марокко в эксклав прибыли порядка 72 тысяч мигрантов. Для стабилизации ситуации Испания направила в регион военных и достигла договорённости с Марокко о возвращении прибывших. Как сообщают власти, почти всех мигрантов уже вернули на родину. При этом в ходе попыток пересечения границы погиб 141 человек.
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