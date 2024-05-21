Умер президент Российского общества терапевтов Мартынов

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В возрасте 86 лет скончался президент Российского научного медицинского общества терапевтов академик РАН Анатолий Мартынов. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллективу Российского университета медицины в связи со смертью Мартынова. Отрывок телеграммы публикует РИА Новости.
Мурашко выразил искренние и глубокие соболезнования, а также добавил, что Мартынов всю жизнь посвятил служению медицине. По словам министра, Мартынов был талантливым медиком и ученым, который внес огромный вклад в развитие науки.
Анатолий Мартынов был одним из ведущих специалистов по изучению функционального состояния сердечно-сосудистой системы у больных с хронической сердечной недостаточностью.
Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни скончалась Любовь Кезина, академик Российской академии образования (РАО), специалист сфер образования и реабилитации, бывший руководитель Департамента образования Москвы.
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Анатолий Мартынов был одним из ведущих специалистов по изучению функционального состояния сердечно-сосудистой системы у больных с хронической сердечной недостаточностью.
Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни скончалась Любовь Кезина, академик Российской академии образования (РАО), специалист сфер образования и реабилитации, бывший руководитель Департамента образования Москвы.
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