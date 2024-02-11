Умерла актриса из сериала «Дикая роза» Рената Флорес

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Мексиканская актриса Рената Флорес, которая стала известной благодаря своей роли служанки Леопольдины в сериале «Дикая роза» (Rosa salvaje, 1987-1988), скончалась в Мехико в возрасте 74 лет. Об этом сообщила газета El Universal.
El Universal отмечает, что Рената Флорес начала свою карьеру в 1964 году как певица, а позже дебютировала в киноиндустрии в качестве актрисы. На ее счету не менее 30 фильмов и сериалов, в которых она играла в основном отрицательные роли.
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