Умер геронтолог, академик РАН Хавинсон

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Владимир Хацкелевич Хавинсон являлся директором Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, который имеет консультативный статус ЭКОСОС ООН. Учёный руководил научной группой по изучению пептидной регуляции старения Института физиологии имени И.П. Павлова РАН.
«Владимир Хацкелевич Хавинсон – беспретендентый лидер, ведущий руководитель, идейный вдохновитель, высокоэрудированный человек с прекрасным чувством юмора и широким сердцем – внес значимый вклад в развитие современного общества»,-сказано в сообщении института.Хавинсон активно участвовал в реализации программ ООН по исследованиям старения.
Прощание с ученым пройдёт 9 января в ритуальном зале клуба Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Отпевание состоится в церкви Смоленской иконы Божией матери на Смоленском кладбище.
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