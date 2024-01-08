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Умер геронтолог, академик РАН Хавинсон

08 января 2024, 18:05
Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Известный учёный, академик РАН, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон скончался на 78-м году жизни.
Об сообщается на сайте института. Учёный умер 5 января 2024 года.

Владимир Хацкелевич Хавинсон являлся директором Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, который имеет консультативный статус ЭКОСОС ООН. Учёный руководил научной группой по изучению пептидной регуляции старения Института физиологии имени И.П. Павлова РАН.


Также Хавинсон выступал советником председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, членом исполкома Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии.

«Владимир Хацкелевич Хавинсон – беспретендентый лидер, ведущий руководитель, идейный вдохновитель, высокоэрудированный человек с прекрасным чувством юмора и широким сердцем – внес значимый вклад в развитие современного общества»,-сказано в сообщении института.
Хавинсон активно участвовал в реализации программ ООН по исследованиям старения.

Прощание с ученым пройдёт 9 января в ритуальном зале клуба Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Отпевание состоится в церкви Смоленской иконы Божией матери на Смоленском кладбище.

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Начало учёбы в климовских школах после новогодних каникул возобновят позже
08 января 2024, 18:32

Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев договорился на встрече с директорами образовательных учреждений.

В данный момент в микрорайоне полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы системы теплоснабжения.

«Завтра лучше сделать паузу. Важно прогреть школы. Если вы нас в этом поддерживаете, то можете в родительских чатах рассказать о сложившейся ситуации»,— сказал Андрей Воробьев.

Также губернатор сообщил, что в детском лагере «Литвиново», возможно, ребятам будет полезно сменить обстановку, пообщаться и провести там 3-4 дня. Лагерь может принять 400 детей.

Учебные заведения Климовска на время перейдут на дистанционную форму обучения. В это число попали \ гимназия им. Подольских курсантов, СОШ № 5 и школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в Южном.

Директор гимназии им. Подольских курсантов Наталья Квашенникова сообщила, что в эти дни они организовали центр помощи.

«Наши учителя активно подключились с 5 января. Наше здание имеет свою котельную, поэтому мы были единственной школой с теплом. Принимали людей на протяжении 4 дней. У нас побывали 600 человек. Мы обеспечивали их обогревателями, а волонтеры помогали развозить. Настроение людей нормальное, все относятся с пониманием к сложившейся ситуации», - отметила Наталья Квашенникова.

Во вторник в Климовске не откроют двери 6 детских садов. Для детей, у которых родители завтра выходят на работу, организовали дежурные группы в подольских садиках. Записаться в них нужно через своего воспитателя.

По словам губернатора, сейчас первоочередные задачи в Климовске заключаются в том, что запустить тепло во все дома. А спустя 2-3 дня — на все социальные объекты. А в будущем предстоит активная работа по модернизации системы ЖКХ.

«Мы сделаем марш-бросок в весенне-летне-осенний период. Выделим средства, чтобы привести в порядок и подвалы, и чердаки. Ситуацию стабилизируем. Потребуется время, силы, но я очень надеюсь, что нас жители поддержат в этой работе», - сказал Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил волонтеров уделить особое внимание жителям Климовска, чьи квартиры остались без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

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#отопление
#подмосковье
#московская область
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В городе Белоозёрский оперативно восстановлена работа котельной
08 января 2024, 18:31

Фото: iStock/Vlad Yushinov

Утром в котельной города Белоозёрский случилась остановка одного из котлов. Теплоноситель подавался на сниженных параметрах по температуре.

От жителей поступали жалобы на холод в квартирах, на которые администрация городского округа Воскресенск оперативно отреагировала.

«Лично контролирую ситуацию с отоплением в городе. В 7.45 произошла аварийная остановка одного из котлов на котельной №1, в течение нескольких часов теплоноситель подавался по сниженным параметрам температуры. В настоящее время котел запущен, начали прогрев. Мобилизуем ресурсы для мониторинга и устранения возможных утечек на коммуникациях», – рассказал глава округа Алексей Малкин.

В прошедшие выходные также происходила остановка котла. Его работу оперативно восстановили.

«Продолжительное время дом находится без тепла из-за нарушения циркуляции. Коллективные письма отправили в ресурсоснабжающие организации. Здесь требуется капитальный ремонт котельной и всех коммуникаций. Мы просим администрацию перенести сроки ремонта с 2025 года на этот. В противном случае следующую зиму мы не выдержим. Очень надеемся, что на нас обратят внимание и действительно помогут нам», – сказали жители дома №29 по улице Молодёжной.

На данный момент тепло начинает поступать в квартиры жителей. На термометрах температура достигла 19,5 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в гимназии им. Подольских курсантов есть своя котельная, поэтому жители смогли там отдохнуть и отогреться.
Сразу же, как удастся подключить жилые дома, специалисты займутся школами и детскими садами.

Для этого потребуются 2-3 дня. Для школьников уроки пока будут проходить в дистанционном формате. Для детей, родители которых завтра выходят на работу, организованы дежурные группы в других детсадах Подольска. Записаться в них можно обратившись к воспитателям

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#отопление
#московская область
#подмосковье
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Жителям Реутова сделают перерасчёт из-за проблем с отоплением
08 января 2024, 18:31

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Жителям Реутова сделают перерасчёт, если при повторных замерах температуры воздуха и батарей в квартире будет выявлено нарушение норматива. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа Филипп Науменко.

Отмечается, что от жителей поступило большое количество жалоб на низкую температуру в квартирах. В связи с этим, по указанным адресам прибыли сотрудники управляющих компаний, которые провели замеры и составили акты.

Науменко лично контролирует происходящую в округе ситуацию. Он посетил котельную №4, которая обслуживает 50 домов города. В настоящее время она работает на полной мощности – воду прогревают три котла. Оператор котельной Светлана Наханькова отметила, что сейчас всё работает в штатном режиме.

Глава округа Науменко подчеркнул, что в случае выявления нарушений норматива по «теплу» при повторном замере, жителям гарантирован перерасчёт по коммунальным платежам.

Специалисты ЖКХ и сотрудники Единой диспетчерской службы работают в круглосуточном режиме, поэтому при появлении заявки от жителей, в любое время отвечают на интересующие вопросы, а также оперативно приезжают по адресам обратившихся.

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#подмосковье
#реутов
#жкх
#жалобы
#отопление
#оплата
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В деревне Кузнецы Павловского Посада восстановили электроснабжение
08 января 2024, 18:31

Фото: Алёна Притула

Сотрудники «Россети Московский регион»‎ вернули электроснабжение жителям деревни Кузнецы Павловского Посада, которое пропало после перегрузки сети. Об этом сообщили в ГАУ АИС «Подмосковье».
Согласно сообщению, восстановительные работы начались ночью, сразу после обращений жителей об отключении электричества. Оказалось, что у многих из них дома отапливаются не газом, а именно электроэнергией. В настоящее время всех потребителей уже подключили к резервному источнику электропитания. Таким образом электроснабжение появилось во всех домах населенного пункта.

Тем временем энергетики «Россети Московский регион»‎ приступили к ремонту основной линии. В работе задействовано четыре бригады и семь единиц техники. При этом жителей предупредили, что по окончанию ремонтных работ, все потребители будут переподключены к основной лилии, что может вызвать кратковременные перебои с электричеством.

«В настоящий момент электроснабжение восстановлено по резервной схеме, через дизельные электрогенераторы»‎, — рассказал начальник Орехово-Зуевского района электрических сетей восточного филиала «Россети Московский регион»‎ Алексей Скворцов.

Он пояснил, что такие повреждения электрооборудования требуют сложных работ по восстановлению, которые могут длиться до 24 часов. Таким образом, для недопущения повторных повреждения электрооборудования необходимо соблюдать потребление мощности в объеме, установленном договором на технологическое присоединение.

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#качество
#учителя
#аварии
#московский регион
#россети
#дома
#россети московский регион
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Умер 42-летний экс-футболист ЦСКА Шершун
08 января 2024, 17:41

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Двукратный чемпион России в составе ЦСКА Богдан Шершун скончался в возрасте 42 лет.
Экс-футболист московского ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун умер в 42 года. Об этом сообщает Telegram-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ). Причина смерти футболиста не сообщается.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Богдана. Вечная память», - сказано в сообщении.
Богдан Шершун защищал цвета ЦСКА с 2002 по 2005 год. В составе столичного клуба он участвовал в 76 матчах.

Вместе с командой Богдан Шершун стал двукратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА.

На Украине защитник играл за «Днепр», «Арсенал», «Кривбасс», а также «Волынь». В составе украинской сборной Шершун сыграл четыре матча.

Ранее сообщалось, что 20-летняя российская шорт-трекистка Анастасия Середа скончалась. Об этом сообщил Союз конькобежцев России через Telegram-канал.

«Конькобежная семья потеряла очень дорогого человека — Анастасию Середу», — гласит сообщение.
Причина смерти спортсменки уточняется. Союз выразил слова соболезнования ее родным и близким.

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#спорт
#новости
#общество
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В Климовске учителя организовали центр помощи пострадавшим от аварии в котельной
08 января 2024, 17:23

Фото: iStock/nikkimeel

В гимназии им. Подольских курсантов есть своя котельная, поэтому жители смогли там отдохнуть и отогреться.
Сразу же, как удастся подключить жилые дома, специалисты займутся школами и детскими садами. Для этого потребуются 2-3 дня.

Для школьников уроки пока будут проходить в дистанционном формате. Для детей, родители которых завтра выходят на работу, организованы дежурные группы в других детсадах Подольска. Записаться в них можно обратившись к воспитателям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил волонтеров уделить особое внимание жителям Климовска, чьи квартиры остались без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Он уточнил, что в настоящее время в Климовске из 173 домов к 69 уже подведено тепло. Всего над восстановлением тепла в домах работают порядка 60 бригад. Они проверяют, появилось ли теплоснабжение в квартирах, так как, по словам губернатора, часто бывает завоздушивание.

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#отопление
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Воробьев призвал волонтеров помочь жителям Климовска, оставшимся без тепла
08 января 2024, 16:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил волонтеров уделить особое внимание жителям Климовска, чьи квартиры остались без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Частная котельная проявила свой высочайший непрофессионализм, микрорайон оказался без тепла. Вот уже 5 суток мы делаем все, чтобы его восстановить. Общаемся с жителями, потому что им тяжело, у них дети, холодные квартиры, где-то перепады электроснабжения или какие-то другие неприятности, связанные с ЖКХ», - заявил Воробьев.

Он уточнил, что в настоящее время в Климовске из 173 домов к 69 уже подведено тепло. Всего над восстановлением тепла в домах работают порядка 60 бригад. Они проверяют, появилось ли теплоснабжение в квартирах, так как, по словам губернатора, часто бывает завоздушивание.

Воробьев также обратился к волонтерам с просьбой посетить жильцов домов, в которые тепло уже вернулось, и узнать, все ли у них в порядке, так как многие нуждаются в поддержке. А после предоставить данные по каждому адресу 69 домов.
«Но также у нас есть еще 64 дома, к ним магистраль пока не готова. Поэтому там сейчас работает около 50 бригад, которые магистрали эти отогревают и запускают. Было бы здорово, если бы мы с вами и там вместе проделали эту работу», - добавил глава региона.

Он также призвал уделить особое внимание пенсионерам и многодетным семьям. Всего, по словам Воробьева, в Климовске проживает 1207 одиноких людей. Они редко выходят из дома и будет прекрасно, если волонтеры принесут им медикаменты или продукты, отметил подмосковный губернатор.
«Мне кажется, когда человеку тяжело, очень важно, чтобы он чувствовал поддержку - начиная с одеяла и калорифера, и заканчивая чем-то другим, важным для человека. Они скромные обычно. Спрашивайте и записывайте, что нужно. Мы всем поможем!», - отметил Воробьев.

По его словам, в настоящее время волонтеры разносят одеяла, пледы, обогреватели, если в них есть необходимость, и оказывают любую другую помощь.

В Климовске сейчас работают пункты временного пребывания для людей, в чьих домах отсутствует отопление. Здесь предоставляется горячее питание и чай. Они находятся по адресам:

- ДК «Машиностроитель» (ул. Ленина, д.20);
- Гимназии им. Подольских курсантов (ул. Революции, д.2);
- УСЦ «Юность» (мкр. Климовск, проезд Юности, д.1).

Всю необходимую информацию жители Климовска также могут получить по телефону 112.

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#отопление
#котельная
#климовск
#теплоснабжение
#волонтеры
#воробьёв
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Энергетики восстановили электроснабжение в двух деревнях Павловского Посада
08 января 2024, 15:35

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Специалисты компании «Россети Московский регион» завершают восстановительные работы в населённых пунктах Павлово-Посадского городского округа.

Отмечается, что энергетики в круглосуточном режиме проводят работу по восстановлению энергоснабжения в домах посёлков Носырево и Кузнецы. В настоящее время они подключают генератор и восстанавливают полнофазный режим. Работы планируется завершить в течение часа, после чего электричество вновь поступит в дома жителей.

Причиной возникновения проблемных ситуаций с подачей электричества стала перегрузка, поскольку часть потребителей использовала большую мощность, чем та, что прописана в договоре с электросетевой компанией.

Добавим, что на территории Подмосковья работают свыше 300 специалистов, 58 единиц техники, 98 передвижных подстанций, которые производят непрерывный контроль работы электросетевого комплекса для обеспечения надёжного электроснабжения.

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#электричество
#специалисты
#павловский посад
#подмосковье
#россети московский регион
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Новая котельная появится в Волоколамском округе
В Волоколамском округе под контролем технадзора строится новая котельная
08 января 2024, 15:35

Фото: Министерство ЖКХ МО

В деревне Судниково Волоколамского городского округа уже на 68% построена новая котельная, которая возводится в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами» на 2023–2028 годы.
За строительно-монтажными работами инфраструктурных объектов в Волоколамском городском округе следят эксперты подведомственного Министерству ЖКХ Подмосковья ГБУ МО «УТНКР». Проводятся работы по монтажу технологического оборудования, систем водоснабжения и газоснабжения. Кроме того, ведутся общестроительные и отделочные работы.

При этом в селе Осташево обновляется главный корпус отделения сестринского ухода и инфекционного отделения Волоколамской ЦРБ. Там ремонтируют кровлю и фасады, замене подлежат инженерные системы. Также проводятся общестроительные и отделочные работы. На всех этапах ремонта сотрудники технического надзора контролируют соблюдение строительных норм и требований.

Уточняется, что ГБУ МО «УТНКР» принимает участие в восстановлении инфраструктуры в ЛДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Сотрудники предприятия проводят обследование пострадавших объектов и сопровождают все этапы восстановительных работ на самых значимых объектах.

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