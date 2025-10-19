Умер гитарист рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс

19 октября 2025, 04:16

Limp Bizkit сообщила о смерти своего бас-гитариста Сэма Риверса

Сэм Риверс (Instagram* / @samriverslb)

Бас-гитарист легендарной рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщили представители коллектива в социальных сетях.