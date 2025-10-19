Умер гитарист рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс
Бас-гитарист легендарной рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщили представители коллектива в социальных сетях.
Риверс был одним из основателей группы, которая начала свой путь в мире тяжёлой музыки в 1990-х годах. За время существования Limp Bizkit стала одним из самых влиятельных представителей жанра ню-метал и завоевала мировую известность.
Коллеги по группе особо отмечали уникальный талант музыканта, называя его душой коллектива и настоящим волшебником на сцене. Подробности о причинах смерти пока не разглашаются.
