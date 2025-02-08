Умер хирург-онколог Михаил Давыдов

Михаил Давыдов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
В возрасте 77 лет скончался академик РАН хирург-онколог Михаил Давыдов. Об этом сообщили в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ.
Давыдов умер от продолжительной болезни. Уточняется, что он внес огромный вклад в формирование и развитие российской школы онкохирургии.
Михаил Давыдов изменил представления об онкологии, приблизив человечество к победе над раком, добавили в онкоцентре.
Хирург исполнял обязанности директора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина с 2001 по 2017 год. В 2006–2011 годах возглавлял Российскую академию медицинских наук.
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Михаил Давыдов изменил представления об онкологии, приблизив человечество к победе над раком, добавили в онкоцентре.
Хирург исполнял обязанности директора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина с 2001 по 2017 год. В 2006–2011 годах возглавлял Российскую академию медицинских наук.
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