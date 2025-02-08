Умер хирург-онколог Михаил Давыдов

Американская журналистка Кэндис Оуэнс продолжает делится с публикой сенсационным расследованием о семье Макрон. В третьей части видео «Становясь Брижит» журналистка поставила под вопрос кровную связь первой леди Франции с Эмманюэлем Макроном, заявив, что политик не муж, а сын Брижит Макрон. Подробности читайте в материале «Радио 1».