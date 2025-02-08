Раскрыта причина смерти Дэвида Линча

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Причиной смерти известного американского кинорежиссера Дэвида Линча стала остановка сердца на фоне хронической обструктивной болезни легких. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.
О кончине 78-летнего кинематографиста сообщили его родственники. В прошлом году Линч заявил, что у него диагностирована эмфизема, вызванная курением, и он, вероятно, больше не сможет покидать свой дом, чтобы заниматься режиссерской деятельностью.
Зарубежные издания отмечают, что Дэвид Линч радикально изменил американский кинематограф своим художественным видением.
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