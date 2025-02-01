Умер легенда российского цирка Виталий Воробьёв

Фото: iStock/Boris Ipatov
Народный артист России, дрессировщик медведей и акробат Виталий Воробьёв умер на 80-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Большого Московского цирка.
В публикации с глубоким прискорбием сообщается об уходе из жизни выдающегося артиста Воробьёва Виталия Филипповича.
Отмечается, что он был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком. Он искренне любил цирковое дело, а его энергия и страсть к работе вдохновляли и мотивировали других артистов. Воробьёв оставил яркий след в сердцах зрителей и коллег.
Коллектив цирка выразил соболезнования родным и близким дрессировщика.
При этом причина смерти не уточняется.
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Отмечается, что он был не просто мастером своего дела, но и замечательным человеком. Он искренне любил цирковое дело, а его энергия и страсть к работе вдохновляли и мотивировали других артистов. Воробьёв оставил яркий след в сердцах зрителей и коллег.
Коллектив цирка выразил соболезнования родным и близким дрессировщика.
При этом причина смерти не уточняется.
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Анастасия Чинкова