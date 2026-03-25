Умер итальянский певец Джино Паоли
Выдающийся музыкальный исполнитель и автор песен Джино Паоли скончался на 92-м году жизни. Об этом проинформировало итальянское агентство ANSA.
Паоли родился 23 сентября 1934 года в Монфальконе (провинция Фриули). Его творческая карьера началась в конце 1950‑х годов, и очень скоро он занял особое место в истории итальянской музыки.
Наследие Паоли продолжает жить в сердцах поклонников по всему миру. Среди его самых известных композиций Il cielo in una stanza, Sapore di sale и Senza fine. Эти и многие другие песни стали настоящей классикой итальянской эстрады. Творчество Паоли исполняли и записывали в виде каверов звезды разных стран.
Особого упоминания заслуживает песня Il cielo in una stanza, которая вошла в саундтрек культового фильма Мартина Скорсезе «Славные парни» (1990).
