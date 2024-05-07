Умерла экс-глава департамента образования Москвы Любовь Кезина

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На 86-м году жизни скончалась Любовь Кезина, академик Российской академии образования (РАО), специалист сфер образования и реабилитации, бывший руководитель Департамента образования Москвы. Об этом пишет РБК со ссылкой на сайт академии.
Согласно данным РАО, Кезина умерла 6 мая. Причина смерти не сообщается.
Российская академия образования в своей публикации выразила глубокие соболезнования родным и коллегам Кезиной.
Любовь Кезина в общей сложности более двадцати лет, с 1986 года, возглавляла и курировала столичное образование. В 1997 году она пережила покушение на жизнь — ее автомобиль был обстрелян из охотничьего ружья. Кезина получила ранение в голову и чудом выжила.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы обнаружили тело известного банкира и бывшего председателя совета директоров «Норникеля» Александра Филипьева. 9-летний бизнесмен был найден у себя в квартире.
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Российская академия образования в своей публикации выразила глубокие соболезнования родным и коллегам Кезиной.
Любовь Кезина в общей сложности более двадцати лет, с 1986 года, возглавляла и курировала столичное образование. В 1997 году она пережила покушение на жизнь — ее автомобиль был обстрелян из охотничьего ружья. Кезина получила ранение в голову и чудом выжила.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы обнаружили тело известного банкира и бывшего председателя совета директоров «Норникеля» Александра Филипьева. 9-летний бизнесмен был найден у себя в квартире.
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Екатерина Коршунова