Умер известный врач-диетолог Алексей Ковальков

Фото: iStock/jorgeantonio
Известный врач-диетолог, ведущий программ «Семейный размер» и «Еда по правилам и без» на телеканале Dомашний Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба телеканала.
Уточняется, что Ковальков был противником диет, поскольку был уверен, что они не учат нас пищевому поведению и помогают похудеть лишь на короткий срок. По данным пресс-службы, врач был невероятно работоспособным и принципиальным человеком, который открыто выступал против псевдодокторов.
Последние несколько лет Алексей Ковальков боролся с тяжелой болезнью. Помимо работы в клинике, он также регулярно проводил семинары и тренинги, вел свой канал в интернете.
Читайте также:
На 76-м году жизни умер актер Нильс Ареструп
«Так Вовка лежит...»: вдова Левкина расплакалась на могиле бывшего солиста «На-на»
Умер просивший Путина о гражданстве России экс-офицер США
Екатерина Коршунова