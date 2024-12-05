Умер известный врач-диетолог Алексей Ковальков

«Переход на электронные транспортные документы позволит снизить количество их бумажных аналогов и ускорит процесс выхода водителя на маршрут. Мы рассчитываем, что проект покажет свою эффективность и снизит нагрузку на сотрудников, которые задействованы в выпуске и приеме автобусов после работы на линии. По результатам пилотного проекта, который продлится до конца этого года, мы планируем поэтапное внедрение электронных путевых листов и в других наших подразделениях», — сказали в Мострансавто.