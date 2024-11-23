«Так Вовка лежит...»: вдова Левкина расплакалась на могиле бывшего солиста «На-на»

Марина Левкина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
«Так Вовка лежит, его вид… Просто не передать словами, посмотрите, сколько венков, там еще, там… Несколько рядов… Мой артист, мой самый любимый муж», — не сдерживая слез говорила женщина.
Марина назвала произошедшее выражением чистой любви от многочисленных фанатов. По ее словам, они делали Владимира счастливым. Женщина продолжает вести личный блог в социальных сетях и публикует много совместных фото вместе с любимым мужем.
Напомним, Владимир Левкин скончался рано утром 17 ноября. Об этом сообщила его супруга Марина. Смерть исполнителя стала неожиданностью для его друзей, близких и поклонников. Предварительной причиной ухода Левкина из жизни назвали онкологию лимфатической системы.
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