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«Так Вовка лежит...»: вдова Левкина расплакалась на могиле бывшего солиста «На-на»

Марина Левкина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Марина Левкина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Вдова бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина спустя несколько дней после похорон вернулась на кладбище, где покоится ее муж, и не смогла сдержать слез после того, как увидела цветы от многочисленных поклонников и близких людей. Об этом она сообщила в личном блоге.
Несмотря на ужасную погоду, Марина пришла на могилу любимого мужа. Когда она подошла к месту захоронения, то увидела множество цветов, которые стояли в несколько рядов. Вдова решила показать увиденное аудитории в соцсетях, но когда она включила камеру, эмоции захлестнули ее так, что она смогла лишь обрывками донести мысль и повторяла имя покойного супруга.

«Так Вовка лежит, его вид… Просто не передать словами, посмотрите, сколько венков, там еще, там… Несколько рядов… Мой артист, мой самый любимый муж», — не сдерживая слез говорила женщина.



Марина назвала произошедшее выражением чистой любви от многочисленных фанатов. По ее словам, они делали Владимира счастливым. Женщина продолжает вести личный блог в социальных сетях и публикует много совместных фото вместе с любимым мужем.

Молодая вдова гладила руки: как прошла церемония прощания с экс-солистом «На-На» Левкиным и почему не приехал Бари Алибасов
Молодая вдова гладила руки: как прошла церемония прощания с экс-солистом «На-На» Левкиным и почему не приехал Бари Алибасов

Напомним, Владимир Левкин скончался рано утром 17 ноября. Об этом сообщила его супруга Марина. Смерть исполнителя стала неожиданностью для его друзей, близких и поклонников. Предварительной причиной ухода Левкина из жизни назвали онкологию лимфатической системы.

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#артист
#эмоции
Звезду фильма «Девчата» Светлану Дружинину экстренно госпитализировали
SHOT: Звезду фильма «Девчата» Светлану Дружинину экстренно госпитализировали
23 ноября 2024, 09:12

Светлана Дружинина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Звезда фильма «Девчата» Светлана Дружинина экстренно госпитализирована в одну из столичных больниц. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, ей назначена срочная противоопухолевая терапия после перенесённого бронхита. Отмечается, что у знаменитой актрисы онкологическое заболевание лёгкого, по этой причине любая простуда может стать смертельно опасной.

В конце лета этого года Дружинина попала в больницу с пневмонией.

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#госпитализация
#врачи
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«Да пошел ты!»: Николай Басков угодил в центр скандала — кто пригрозил ему судом и что связывало артиста с Бузовой
22 ноября 2024, 17:54

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Николай Басков неожиданно оказался в центре конфликта с постоянным членом жюри песенного проекта — фониатром Львом Рудиным. Известный своей строгой позицией и объективностью, Рудин, вопреки мнению зрителей и коллег, отказался поддержать начинающую певицу Арпи Абкарян, чем возмутил Народного артиста. Подробности скандала в материале «Радио 1».

Скандал Баскова в эфире телешоу


Фониатр стал одним из немногих членов жюри, кто проигнорировал артистические способности девушки и не нажал на кнопку. На первый взгляд, это могло показаться вопросом вкуса, но ситуация быстро вышла из-под контроля: между двумя профессионалами разразилась горячая дискуссия, которая привела к громкому скандалу.

В социальных сетях появился видеоролик, на котором Басков выражает недовольство члену жюри в грубой форме и затем стремительно покидает съемочную площадку.

«А че вы на меня орете? Че ты на меня орешь?! Да пошел ты! Не выйду на сцену, пока он тут будет. Хамство и наглость, беспардонное отношение ко всем! Вы всегда себя так вели, мы вас пять сезонов терпели! Вот это ваше: „Кто я такой? Фониатр! В горло заглядываю“. Нужно вести себя нормально. Я не буду шоу продолжать. Все, до свидания!» — категорично расставил все точки над “i” Басков и поспешил удалиться.

Теперь, по информации СМИ, скандал между Басковым и Рудиным может получить новый поворот: фониатр решил подлить масла в огонь, заявив о возможности подачи судебного иска против артиста.
«Возможно, мы сможем с Николаем прийти к какому-то соглашению и избежать судебных разбирательств», — предположил фониатр, но не исключил, что дело может дойти до суда.

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Лев Рудин: чем известен

Лев Рудин (Фото: кадр из эфира телеканала «Россия 1»)

Лев Борисович Рудин — известная фигура в музыкальной среде. Фониатр, которого боятся многие артисты, его строгие комментарии и бескомпромиссная критика давно вызывают недовольство среди звезд. Рудин не раз становился участником конфликтов с другими членами съемочной группы: многие коллеги пытались убедить его изменить подход, но он оставался непреклонным. В ответ на обвинения Баскова он уверенно заявил, что не повышал голос на прославленного артиста.

«Со своей стороны Баскову ничего ни плохого, ни хорошего я не сказал!» — комментирует Лев Борисович. Однако, судя по реакции Николая, сказано было достаточно, чтобы вывести его из равновесия.

Кроме того, по словам фониатра, даже в ситуации, когда между ним и Николаем произошел накал страстей, он пытался сохранять невозмутимость и профессионализм. По словам Рудина, он не сделал ничего, что бы вывело Баскова из себя.

В соцсетях на фоне всего увиденного развернулись нешуточные баталии. Одни комментаторы активно поддерживают Николая Баскова и утверждают, что золотому голосу России давно пора было поставить Рудина на место. Другие уверяют, что Басков зря дал волю эмоциям, а теперь Рудин может устроить Баскову нешуточную встряску.

«Выгнать с телеэкрана этого специалиста», «Такое высокомерие, что бедный Коля уже не выдержал, «Сколько можно это терпеть? Басков еще долго держался», — писали комментаторы.

Сам Николай Басков видео со своим участием пока так и не прокомментировал.


Ольга Бузова: (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Ссора с Бузовой


На фоне разборок Николая Баскова с фониатром Львом Рудиным фолловеры вспомнили и другую, не вполне однозначную историю полугодовой давности. На закрытой вечеринке одного музыкального телеканала артист неосторожным словом довел до слез Ольгу Бузову. Острая на язык телеведущая за словом в карман не полезла и записала Баскову слезное видео, на котором обвинила его во всех грехах. Однако сейчас между артистами вновь установились теплые отношения.

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#статьи
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В Самаре отменили выступление комика Демидова из-за шутки об Иисусе и алкоголе
22 ноября 2024, 16:30

Фото: istockphoto/cookelma

Выступление комика и мастера стендапа Гурама Демидова в одном из баров Самары отменено. Причиной стали многочисленные обращения общественности.
Поводом для недовольства общественников стало одно из выступлений Демидова, в котором он позволил себе шутку об Иисусе Христе и цене на вино в одной из российских торговых сетей, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Журналист, один из ведущих телеканала «Спас» Роман Голованов счёл, что комик поглумился над православием, допустив «сальную шутку» об Иисусе. Представители общественного движения «Сорок сороков» обратились в самарскую полицию и прокуратуру с просьбой не допустить проведения концерта Демидова.

Выступление должно было состояться сегодня, 22 ноября, в одном из баров Самары. Представители площадки, где должно было пройти мероприятие, подтвердили, что Демидов сам отменил концерт «понятно, по каким причинам».

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#вино
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«Двойные стандарты»: Пригожин высказался о сложившейся в шоу-бизнесе ситуации
Пригожин заявил, что у некоторых артистов получается «сидеть на всех стульях одновременно»
22 ноября 2024, 16:12

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Новость о возвращении Кристины Орбакайте на российское телевидение в новогодние праздники вызывала большой резонанс в обществе. Напомним, что до этого Кристина Орбакайте давала интервью, в котором говорила о прекращении концертной деятельности в России. Затем певица покинула страну, уехав в Америку.
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» сказал, что сложившаяся ситуация в стране развела его со многими друзьями — артистами.

«Я могу сказать, что до этих событий у нас у всех были прекрасные друг с другом отношения, но потом каждый пошел по своей дороге, у каждого своё видение. У меня есть своё, но если я его скажу, то это обидит все стороны, поэтому я лучше промолчу», — сообщил продюсер.

Он добавил, что все чаще не понимает, что происходит, и не видит последовательности во многих действиях.

«Я не понимаю, что откуда растёт и что куда втекает, но одно могу сказать, что должна быть последовательность в каждых действиях. Почему-то у некоторых получается (я не буду сейчас их имена называть) на всех стульях сидеть одновременно: и в Америке жить, и в России зарабатывать. Потому что там зарабатывать негде. У некоторых это блестяще получается. Я аплодирую им стоя. И на этих людей государство спокойно закрывает глаза. Кому-то можно все, кому-то ничего. То есть мы говорим о двойных стандартах, они здесь тоже присутствуют», — поделился продюсер.

По его словам, хочется понимания и последовательности в каждой ситуации, чтобы не было путаницы и разъединения.

«Некоторых артистов раком поставили, заставили извиняться, а некоторым просто можно, потому что им можно всё. Им всё с рук сходит. Я испытываю это непонимание с 2014 года, когда началась история с Юрмалой, и многие боялись приближаться к тем, кого запретили, чтобы на всякий случай их тоже не запретили. Некоторых заставляют высказываться, некоторые высказываются сами, некоторые вообще ничего не высказывают, а кто-то высказывает, и ничего им за это нет. Это всё нужно распутывать. Кто будет этим заниматься, неизвестно», — сообщил Пригожин.

Он подчеркнул, что необходимо поточнее формулировать и вводить правила.

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«Вызывает негодование»: Пригожин прокомментировал возвращение Орбакайте на телевидение РФ
Продюсер Пригожин: возвращение Орбакайте на российское ТВ вызывает негодование
22 ноября 2024, 13:39

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В 2024 году у Кристины Орбакайте массово отменялись концерты в России, поэтому она уехала за границу и вела там активную творческую деятельность. В преддверии Нового года встал вопрос об участии певицы в российских новогодних шоу, однако она дала отказ. А далее политик Виталий Бородин сообщил в своем Telegram-канале, что Орбакайте все же появится на российских телеэкранах.
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» сказал, что ему трудно рассуждать на эту тему.

«Мне кажется, что все, кто бросил вызов своему государству и поставил себя выше всех существующих проблем, должны сами за это отвечать. И пусть отвечают те, кто это разрешает. Скажу честно: мне ни холодно ни жарко, есть ли они на телевидении. Я долгие годы проработал с Кристиной, у нас всегда были прекрасные отношения, а потом обнаружил вдруг в соцсетях, что она от меня, например, отписалась, но я ничего в ее адрес плохого не говорю», — сказал собеседник.

Он добавил, что многие происходящие вещи вызывают негодование, и невозможно однозначно на это реагировать.

«Но если телевизионщики позволяют это делать, то мне вообще тогда ничего не понятно. И зачем ей специально сюда лететь, чтобы сняться на программе? Мне кажется, это какая-то лабуда. Сейчас происходит столько алогичных вещей, которые вызывают у меня негодование. С одной стороны, они как бы выступают в роли протестных и уезжают. С другой стороны, они приезжают и здесь работают. Тогда вы определитесь уже, кому можно, а кому чего нельзя. То есть, если ты выступаешь в России, то тебе там запрещают, если ты не выступаешь в России, тебе тут запрещают, и все так по кругу. Отсутствие единства, какой-то общности ломает всю конструкцию», — поделился продюсер.

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#шоу-бизнес
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Организатора «голой вечеринки» Игоря Мишина проверяют на связи с террористами
21 ноября 2024, 18:29

Игорь Мишин (Фото: РИА Новости/Михаил Каллиников)

Вице-президент МТС, продюсер онлайн-платформы KION, один из организаторов скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой Игорь Мишин может быть связан с террористами. В его доме уже прошли обыски.
В ходе обыска силовики нашли в доме Мишина в коттеджном посёлке «Раздоры» свёрток с неизвестным веществом. Его отправили на экспертизу. Когда станут известны её результаты, у правоохранителей могут возникнуть к продюсеру вопросы.

Кроме того, его проверяют на предмет контактов с галеристом Маратом Гельманом*. В отношении последнего расследуется уголовное дело о терроризме. В рамках расследования обыски прошли также в музее современного искусства PERMM, в доме его директора Наили Аллахвердиевой, а также у ряда партнёров и спонсоров музея.

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#дело
#уголовное дело
#терроризм
#продюсер
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В доме генерального продюсера KION Игоря Мишина идут обыски
21 ноября 2024, 17:55

Игорь Мишин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Правоохранители проводят обыски в доме генерального продюсера российской мультимедийной онлайн-платформы KION Игоря Мишина. Уже обнаружен свёрток с неизвестным веществом.
Сегодня, 21 ноября, представители силовых структур нагрянули в дом продюсера в коттеджном посёлке «Раздоры», сообщает телеграм-канал Baza. Найденный в ходе обыска пакет с неизвестным веществом отправлен на экспертизу. После того, как станут известны её результаты, велик вероятность того, что у правоохранителей возникнут вопросы к Мишину.

Напомним, Игорь Мишин принимал участие в знаменитой «голой вечеринке» Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор», которая имела такой широкий отрицательный резонанс в конце 2023 года. Ходили даже слухи, что продюсер являлся одним из организаторов скандального мероприятия.

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#мероприятия
#продюсер
#обыски
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Адвокат объяснил, в каком случае суд оставит сына Муцениеце с Прилучным
Адвокат Кваша: суд должен спросить у сына Прилучного, с кем он хочет жить
21 ноября 2024, 13:28

Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Разведенные Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают свою семейную борьбу — на этот раз все разговоры об определении места жительства их сына — Тимофея. Суд встал на сторону Агаты, постановив, что ребенок должен жить с мамой. Однако выяснилось, что сам мальчик этого не хочет.
Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в беседе с «Радио 1» сообщил, что к ребенку с 10 лет суд обязан прислушиваться.

«Суд должен у Тимофея спросить и от этого отталкиваться. Но если только это решение его не противоречит интересам ребенка: если отец не ведет антисоциальный образ жизни, не был уличен в том, что употребляет алкоголь и наркотики, не стоит на учете, может обеспечить ребенку нормальное психологическое развитие», — сказал юрист.

По его словам, чтобы суд пересмотрел свое решение, Прилучный должен отправить апелляционную жалобу.

«Но по новым обстоятельствам апелляционные жалобы не рассматриваются, они рассматриваются только по ошибкам, которые были в суде первой инстанции. Прилучному нужно будет обосновать, что суд не прислушался к мнению ребенка в первом процессе либо, что мнение ребенка учитывалось, но суд это проигнорировал. Вот по этим обстоятельствам можно будет рассчитывать на то, что суд пересмотрит решение», — объяснил эксперт.

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#шоу
#шоу-бизнес
#артист
#актеры
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Алена Кравец: Светлане Светличной мешала ее красота
20 ноября 2024, 14:57

Актриса Алена Кравец (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Алена Кравец на прощании с советской и российской артисткой Светланой Светличной заявила, что той мешала ее красота, за которой сложно было разглядеть талант. Об этом сообщает телеграм-канал «Зведная пыль», публикуя видео с комментарием Кравец. По ее словам, необычная внешность Светличной не позволяла раскрыть ее дарование.
«Красивым, эффектным женщинам, тем более актрисам, очень непросто. Я считаю, что за счет ее необычности, «несоветскости», так скажем, ее талант за красотой был недооценен. Недооценили ее как актрису, она была гениальная актриса», — считает Кравец.
Издание отмечает, что Кравец и Светличная часто встречались на различных ток-шоу, хорошо дружили и были очень расположены друг к другу.



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#шоу
#актриса
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