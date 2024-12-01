На 76-м году жизни умер актер Нильс Ареструп

Режиссёр и кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что пиратство, которое представляет собой воровство, лишая кинотеатры и стриминговые сервисы огромных денег, сейчас приносит пользу отечественным киносетям, помогая им оставаться на плаву.