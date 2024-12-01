На 76-м году жизни умер актер Нильс Ареструп

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek
Французский актер Нильс Ареструп скончался на 76-м году жизни, сообщила AFP его супруга и по совместительству пресс-секретарь.
«Нильс Ареструп скончался в воскресенье в возрасте 75 лет в своем доме в Виль-д'Авре», — сказано в материале.Последние киноленты с участием знаменитости: «После любви», «Набережная Орсе», «Лазурный берег» и «Возвращение в Монток».
Ранее сообщалось, что на 67-м году жизни скончался создатель и руководитель популярнейшего музыкального коллектива «Крестовый туз» Владимир Козырев. Отмечено, что мужчина умер от сердечной недостаточности.
Также недавно стало известно, кто опроверг слухи о смерти от рака певца Владимира Левкина.
Читайте также:
Умер просивший Путина о гражданстве России экс-офицер США
В Великобритании умер старейший житель планеты Джон Альфред Тиннисвуд
Композитор Павел Карманов умер на 55-м году жизни
Никита Кротов