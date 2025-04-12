Умер кинокритик и ведущий программы «Кинопанорама» Юрий Гладильщиков

Юрий Гладильщиков (Фото: его личная страница «ВК»)
Кинокритик Юрий Гладильщиков скончался 7 апреля в возрасте 63 лет. Информацию о его смерти подтвердила дочь Анастасия в Telegram-канале «Черничные киноночи». Она пояснила, что семья решила сообщить о трагедии позже, уважая волю покойного не приглашать никого на похороны.
«Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», — написала она.Родственники кинокритика пока не рассказали о причинах его смерти.
Гладильщиков родился в 1961 году в Краснодаре. Окончив факультет журналистики МГУ, он работал в «Советской России», «Литературной газете», «Независимой газете», а также вёл телепрограмму «Кинопанорама».
Его карьера включала сотрудничество с «Известиями», «Огоньком» и другими медиа, где он стал известен как авторитетный эксперт в области киноискусства. За годы творческой деятельности Юрий Гладильщиков обрел множество поклонников среди любителей кино.
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