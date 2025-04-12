Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Умер кинокритик и ведущий программы «Кинопанорама» Юрий Гладильщиков

Умер кинокритик и ведущий программы «Кинопанорама» Юрий Гладильщиков

Известный кинокритик и ведущий «Кинопанорамы» Юрий Гладильщиков умер в 63 года
Юрий Гладильщиков (Фото: его личная страница «ВК»)

Юрий Гладильщиков (Фото: его личная страница «ВК»)

Кинокритик Юрий Гладильщиков скончался 7 апреля в возрасте 63 лет. Информацию о его смерти подтвердила дочь Анастасия в Telegram-канале «Черничные киноночи». Она пояснила, что семья решила сообщить о трагедии позже, уважая волю покойного не приглашать никого на похороны.
«Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», — написала она.
Родственники кинокритика пока не рассказали о причинах его смерти.

Гладильщиков родился в 1961 году в Краснодаре. Окончив факультет журналистики МГУ, он работал в «Советской России», «Литературной газете», «Независимой газете», а также вёл телепрограмму «Кинопанорама».

Его карьера включала сотрудничество с «Известиями», «Огоньком» и другими медиа, где он стал известен как авторитетный эксперт в области киноискусства. За годы творческой деятельности Юрий Гладильщиков обрел множество поклонников среди любителей кино.

Читайте также:

«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры

Стас Костюшкин продаёт усадьбу за 500 миллионов рублей в селе под Рязанью

Старшая дочь Дмитрия Маликова откровенно рассказала об отношениях с отцом
#эксперт
#семья
#мгу
#медиа
#сотрудничество
#похороны
#telegram
#карьера
Пилоты пассажирского самолёта заметили НЛО в небе над Россией
Aviaincident: пилоты авиакомпании «Россия» увидели НЛО в небе на рейсе в Москву
11 апреля 2025, 20:06

Фото: iStock/Rathke

Пилоты самолёта авиакомпании «Россия» заметили в небе неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Отмечается, что 10 апреля пассажирский борт Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс Ижевск-Москва. Находясь примерно в 60 километрах юго-восточке Владимира экипаж самолёта доложил диспетчеру об НЛО.

Белый шар-зонд находился выше уровня полёта, примерно в 20 километрах левее от самолёта.

О произошедшем были оповещены силы противовоздушной обороны (ПВО). При этом объект и сам инцидент никак не повлияли на дальнейший полёт. Самолёт вовремя приземлился в городе прибытия.

Читайте также:

«Жесть»: треш-блогер из Чеборсар устроила дебош на рейсе с Екатериной Мизулиной

Хоккейную команду «Трактор» сняли с рейса Хабаровск — Челябинск

Почему жили в США и что сказали сыну перед смертью: история фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе
#самолет
#москва
#нло
#инцидент
#пво
#рейсы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ижевске начался серийный выпуск паронов с двумя пулями для борьбы с БПЛА
11 апреля 2025, 19:59

Фото: istockphoto/alexmak72427

В Ижевске в серийное производство запущены патроны калибра 7,62х54R «Тандем». Их особенность заключается в том, что внутри гильзы находятся две пули.
О новинке рассказала «Российская газета» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте предприятия-производителя. Внешне это обычный винтовочно-пулемётный патрон, известный как «3-линейный винтовочный патрон образца 1891 года», который прошёл с войсками Российской Империи, СССР и снова России с тех давних пор.

Патрон с двумя пулями позволит вдвое увеличить плотность огня, что становится наиболее эффективным для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. При этом прицельная точность огня снижается примерно в четыре раза. Верхняя пуля весит восемь граммов, вторая, расположенная внутри гильзы, — семь граммов. Именно в ходе СВО, где так массово применяются беспилотники, возникла необходимость в таких патронах, которые тепрь будут выпускаться серийно.

Читайте также:

«Калашников» впервые поставит дроны-камикадзе «Куб» зарубежному заказчику

«Калашников» поставил заказчику бронебойные патроны 7Н29

Концерн «Калашников» разработал короткоствольный автомат под патрон калибра НАТО
#ссср
#предприятия
#сво
#дрон
#бпла
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День космонавтики 2025: история и традиции
11 апреля 2025, 18:03

Фото: iStock/arakolog

12 апреля 1961 года на орбиту Земли был выведен первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор в этот день отмечают День космонавтики, а в мире – Международный день полёта человека в космос.
Корабль-спутник «Восток», пилотом которого стал лётчик-космонавт Юрий Гагарин – один из самых известных людей XX века – облетел вокруг Земли за 108 минут. После этого аппарат приземлился в Саратовской области. Это событие – огромный шаг для всего человечества.

В честь праздника в регионах России проводятся многочисленные мероприятия и программы. В этот день принято чествовать учёных, лётчиков-космонавтов, инженеров и всех тех, кто причастен к космической отрасли.

Также в некоторых странах проводится акция «Юрьева ночь», названная в честь Юрия Гагарина. В рамках мероприятия рассказывается об исследовании космоса и изобретениях.

Несмотря на то, что первый полёт человека в космос был давно, важно помнить, какую огромную работу проделали специалисты, чтобы это произошло. Сейчас в космической отрасли трудятся сотни тысяч людей, которые делают полёты в космическое пространство реальностью.

Читайте также:

«Все произошло за одну ночь»: новым главой Роскосмоса стал Дмитрий Баканов. Кто он такой и почему убрали Борисова?

Около 100 бадминтонистов собрал турнир в честь Дня космонавтики в Раменском

В библиотеках Московской области состоится акция «Космическое Подмосковье»
#космос
#лётчик
#акция
#корабль
#спутник
#космонавт
#аппарат
#мероприятия
#юрий гагарин
#полеты
#день космонавтики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-главу МИД России Андрея Козырева* внесли в список в иноагентов
11 апреля 2025, 17:55

Андрей Козырев* (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев* признан иноагентом. Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.
Также реестр пополнили литературный критик Николай Эппле*, правозащитница Анна Кретникова*, журналистка Дарья Счастливая* и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции»*.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с предложением переименовать иноагентов в предателей. Он также считает, что таким людям нужно проставлять в паспорте соответствующую отметку.

Читайте также:

Уехавшая из России певица Монеточка* хочет вернуться? Как артистка живет в эмиграции и на что тратит свои последние деньги

Спортивный комментатор Александр Шмурнов* признан иноагентом в России

МВД России объявило в розыск политолога Екатерину Шульман*

*признаны в России иноагентами
#иноагенты
#минюст рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вот это поворот!»: Мизулину проверят на предмет вымогательства после заявлений экс-жены Паши Техника
Екатерина Мизулина будет проверена на предмет вымогательства после слов Карицкой
11 апреля 2025, 16:16

Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Глава общественной организации «Лига безопасного Интернета» Екатерина Мизулина будет проверена на предмет возможного вымогательства. Есть предположения, что её вопросы и претензии к рэперу Паше Технику (настоящее имя — Павел Ивлев. — Прим. ред.) были решены «неформально», в частном порядке.
С просьбой проверить общественницу на предмет того, насколько законными были неформальные методы улаживания противоречий с ныне покойным музыкантом, к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков, сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня». А поводом стало высказывание бывшей супруги рэпера Евы Карицкой, которая заявила, что у Мизулиной были вопросы к Технику, но их удалось «решить» в ходе неформальной частной беседы.

Напомним, в декабре 2023 года глава общественной организации направляла запрос в МВД с просьбой проверить Пашу Техника на предмет пропаганды запрещённых веществ и деструктивного контента. Однако после проверки дела не возбуждались.

«Примечательно, что после этого Екатерина Мизулина не предпринимала дальнейших попыток инициировать проверки и не высказывалась публично о деятельности Павла Ивлева, несмотря на многочисленные поводы для этого», — говорится в обращении Даванкова.

Парламентарий считает такое поведение для Мизулиной нехарактерным. По его словам, как правило, она направляет обращения и высказывается до тех пор, пока органы не предпримут меры. В качестве примера Даванков приводит Моргенштерна*. Вице-спикер нижней палаты российского парламента считает необходимым проверить «этот и другие аналогичные случаи» на предмет выявления признаков противоправной деятельности, в том числе вымогательства. Особенно в свете заявления экс-супруги умершего Техника.

Читайте также:

«Пробила дно»: Цыганова в ярости от интервью Собчак с бывшей женой Паши Техника

Эскортница Кристина Лекси обвинила экс-жену Паши Техника в публикации в Сети домашнего видео

«Живите со своим SHAMAN, а хайпиться на мне и смерти супруга не нужно»: вдова Паши Техника сцепилась с Екатериной Мизулиной
#мвд
#проверки
#техника
#обращения
#супруги
#меры
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате