«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры

Певица Лолита поделилась новым комментарием о своих отношениях с Филиппом Киркоровым. После скандала на «голой вечеринке» их дружба дала трещину, и они перестали общаться. На концерте «Авторадио» она дала интервью «Super.ru» и подчеркнула, что негатива к коллеге не испытывает, хотя былого тепла в отношениях нет.