Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры

«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры

Лолита высказалась об отношениях с Киркоровым после ссоры из-за «голой вечеринки»
Лолита Милявская (Фото: Instagram* @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская (Фото: Instagram* @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита поделилась новым комментарием о своих отношениях с Филиппом Киркоровым. После скандала на «голой вечеринке» их дружба дала трещину, и они перестали общаться. На концерте «Авторадио» она дала интервью «Super.ru» и подчеркнула, что негатива к коллеге не испытывает, хотя былого тепла в отношениях нет.
«Мы по-прежнему не общаемся. Мы не воюем, мы коллеги. Я честно могу сказать, что у меня к нему нет все равно никакого негатива», — призналась певица.
Все началось, когда Киркоров поругался с Настей Ивлеевой из-за той самой «голой» вечеринки. Он уверял, что заглянул туда на пять минут, но попал под шквал критики и обвинил ведущую в своих бедах. Лолита тогда встала на сторону Ивлеевой, назвав Филиппа человеком, готовым предать друзей ради выгоды.

«Что с него взять? Человек, готовый на все что угодно, который готов предать кого угодно. На вечеринке он, как и я, провел два или три часа. Мы все провинились. При этом (он) почему-то обвинил Настю Ивлееву. (...) Филипп Киркоров для меня человек, который просто предал всех своих собратьев», — говорила Лолита.
Лолита Милявская (Фото: Instagram* @lolitamilyavskaya)

Киркоров через некоторое время признался, что не держит зла на Лолиту Милявскую, назвавшую его предателем. Певец заявил, что любит её, несмотря ни на что. В конце февраля стало ясно, что та тоже сменила гнев на милость.

«Я не умею долго злиться!», – написала Милявская в соцсетях, сделав шаг к примирению.
Разругалась с Киркоровым и трясла нижним бельем в клубе: новые скандалы Лолиты Милявской после «голой» вечеринки
Разругалась с Киркоровым и трясла нижним бельем в клубе: новые скандалы Лолиты Милявской после «голой» вечеринки
Теперь Лолита подтвердила, что смотрит на ситуацию спокойнее. Она указала, что при таком долгом знакомстве, как у них, конфликты неизбежны.

«Когда 35 лет (кого-то) знаешь... Вы представляете (какие ситуации бывают)? Мы уже 35 лет вместе, как семейная пара. Люди ссорятся, на следующий день забывают, что ругались. Просто пока не выпала возможность (помириться)», — с улыбкой пояснила она в интервью.
Читайте также:

«Я поддерживаю Лолиту»: Басков заступился за Милявскую

«Коробка конфет «Ассорти»: Собчак высмеяла наряды звёзд на премии «Жара Music Awards»

Памятник Паше Технику может появиться в Уфе

*Запрещенная в России экстремистская организация
#певица
#киркоров
#певец
#человек
#интервью
#люди
Актёр Анатолий Белым* стал давать концерты в поддержку ВСУ
11 апреля 2025, 22:26

Анатолий Белый* (фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Анатолий Белый* начал устраивать концерты в Израиле для сбора средств для ВСУ. Об этом пишет издание «Абзац».
Известно, что на сцене артист читает стихи и прозу. Организаторы обещают зрителям концерт, который соединит в себе украинскую, израильскую и европейскую культуры.

Напомним, что Анатолий Белый*, заслуженный артист России, уволился из МХТ им. Чехова после начала СВО и покинул страну. В 2023 году он сообщил, что не собирается возвращаться на Родину из-за критикующих её людей. В декабре того же года он был признан иноагентом.

Читайте также:

«Гэбист и антисемит»: живущий в Израиле Анатолий Белый* сыграл русского патриота в новом сериале

«Надеюсь, навеки»: живущий в США писатель Дмитрий Быков* назвал условие для возвращения в Россию

Уехавшая из России певица Монеточка* хочет вернуться? Как артистка живет в эмиграции и на что тратит свои последние деньги

*признан Минюстом РФ иноагентом
#деньги
#стихи
#артист
#израиль
#украина
#всу
#финансирование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Памятник Паше Технику может появиться в Уфе
11 апреля 2025, 22:11

Прощание с Пашей Техником (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Памятник рэперу Паше Технику может появиться в Уфе. С такой инициативой выступили местные фанаты исполнителя, сообщает Telegram-канал SHOT.
Поклонники музыканта предлагают организовать мемориал на территории городского пространства «Арт-квадрат», где сосредоточены культурные и развлекательные площадки. Оно располагается в историческом центре Уфы.

В настоящее время проект находится на стадии согласования. На предварительном эскизе представлена фигура Паши Техника в привычном для него худи. А рядом со скульптурой будет размещён QR-код, при переходе на который можно ознакомиться с биографией и дискографией рэпера.

По задумке авторов, памятник будет предостережением для молодых людей о вреде употребления наркотических веществ.

Ранее шоумен Стас Барецкий выдвинул подобную инициативу. Только он предложил установить памятник в Москве. Финансирование проекта он готов взять на себя.

Читайте также:

Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе

Бывшей жене Паши Техника придётся выплачивать ипотеку за его квартиру

«Не интересовал людей в трезвом состоянии»: рэпер Птаха обвинил поклонников в смерти Паши Техника
#памятник
#проект
#финансирование
#мемориал
#площадки
#певец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Старшая дочь Дмитрия Маликова откровенно рассказала об отношениях с отцом
11 апреля 2025, 21:39

Стефания Маликова (фото: Telegram @malikovastesha)

Старшая дочь Дмитрия Маликова рассказала, каково это – быть дочерью знаменитого человека.
Стефания рассказала, что очень любит своего отца, при этом его популярность не стоит для неё на первом месте. Однако ещё с раннего детства она ощущала чувство ответственности за свои действия, осознавая, что не может позволять себе многие выходки, например, тусовки в клубах с алкоголем, чтобы не подводить родителя и не позорить его.

«Меня папа любил, любит, и всегда будет любить как единственную принцессу, дочь. У нас всегда были прекрасные отношения, и сейчас они больше перерастают в дружеский формат, нежели в родственный», – отметила 25-летняя дочь Маликова.
Напомним, что народный артист России женат на Елене Изаксон. Певец рассказывал, что впервые увидел будущую супругу на фотографии и попросил друзей познакомить его с ней. Пара воспитывает двоих детей: дочь Стефанию 2000 года рождения и сына Марка, родившегося в 2018 году.

Дмитрий Маликов с семьёй (фото: Telegram @malikovastesha)

Читайте также:

Пластический хирург раскрыл секрет молодости 55-летнего Дмитрия Маликова

«Не иду за хайпом»: Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска песни «Веном бой»

Роман с Натальей Ветлицкой и сын от суррогатной матери: Дмитрию Маликову — 55 лет, как сейчас живёт певец
#певец
#фото
#отношения
#артист
#дети
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Проваливай отсюда»: Виктор Дробыш устроил скандал с Гариком Харламовым на съёмках последнего выпуска Comedy Club
Виктор Дробыш устроил скандал с Гариком Харламовым на съёмках Comedy Club
11 апреля 2025, 21:20

Виктор Дробыш и Гарик Харламов (фото: Telegram @vdrobysh)

В грядущем выпуске шоу Comedy Club зрителей ждут не только смешные истории, но и скандал, который устроил Виктор Дробыш.
Помимо того, что он талантливый продюсер, музыкант и артист, он ещё и острый на язык мужчина, который способен поставить любого человека не место. Известны его скандалы с Настасьей Самбурской, Дмитрием Колдуном и другими российскими звёздами.

Теперь ему под руку попал Харламов, который попросил продюсера устроить импровизированный кастинг на «Новую волну». Дробыш согласился подыграть юмористу, чтобы тот продемонстрировал свои вокальные данные.

Дробыш сел за синтезатор, а Харламов начал петь. Правда продлилось это недолго. Продюсер мгновенно вспылил.

«Нам такое не нужно! Уходите! Зачем вы портите такие замечательные песни? Я сейчас позову охрану. Ты с ума сошёл? Проваливай отсюда!», – заявил разгневанный Дробыш.
Дело в том, что Гарик исполнял известные композиции на собственный лад, добавляя туда различные выражения, в том числе и нецензурные.

Читайте также:

«Ему неинтересны мероприятия»: Катерина Ковальчук рассказала о жизни с Гариком Харламовым и секрете его похудения

​«Сегодня я отвечаю за интеллект и юмор!»: Ольга Бузова стала новой ведущей в Comedy Club вместо Гарика Харламова

«Всегда нужно быть свежим»: Гарик Мартиросян высказался о закрытии шоу Comedy Club
#музыкант
#мероприятия
#шоу
#мужчина
#артист
#продюсер
#юмор
#скандал
#песня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хочу внуков!»: Жасмин эмоционально поздравила невестку с днём рождения
Жасмин эмоционально поздравила невестку с 26-летием
11 апреля 2025, 20:48

Жасмин, Михаил Семендуев и Ева Хачатурян (фото: Telegram @singer_JASMIN)

Певица Жасмин поздравила невестку с 26-летием. 47-летняя исполнительница пожелала, чтобы её сын Михаил всегда «холил и лелеял» Еву Хачатурян.
В прошлом году наследник Жасмин Михаил Семендуев женился на фигуристке, которая сегодня отметила 26-летие. Певица трогательно обратилась к невестке.

«Наша дорогая, сегодня твой день! Пусть каждая минута твоей жизни будет наполнена радостью, пусть Миша холит и лелеет тебя, как в первый день свадьбы (и мне радостно видеть, что это на самом деле так), пусть ваше совместное дело растёт и развивается, я вижу, как серьёзно, профессионально и в то же время творчески вы к нему подошли. Ты наша дочь, горячо любимая, и мы всегда рядом во всех твоих начинаниях», – отметила Жасмин в своём Telegram-канале.
Также исполнительница призналась, что очень мечтает о пополнении в семье. Она заявила, что уже хочет внуков.

Многие поклонники Жасмин присоединились к поздравлениям её невестки, отметив, как Ева похожа на свекровь.

Читайте также:

Жасмин показала трогательное фото с дочерью в день ее 13-летия

Певица Жасмин рассказала, что Буйнов находится под «маленьким каблуком» жены

«Стало дышать полегче»: Ксения Бородина рассказала о непростых отношениях с Ксенией Собчак в «Доме-2»
#певица
#фото
#telegram
#семья
#шоу-бизнес
#свадьба
#день рождения
Следите за нашими новостями
в удобном формате