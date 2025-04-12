«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры

Лолита Милявская (Фото: Instagram* @lolitamilyavskaya)
Певица Лолита поделилась новым комментарием о своих отношениях с Филиппом Киркоровым. После скандала на «голой вечеринке» их дружба дала трещину, и они перестали общаться. На концерте «Авторадио» она дала интервью «Super.ru» и подчеркнула, что негатива к коллеге не испытывает, хотя былого тепла в отношениях нет.
«Мы по-прежнему не общаемся. Мы не воюем, мы коллеги. Я честно могу сказать, что у меня к нему нет все равно никакого негатива», — призналась певица.Все началось, когда Киркоров поругался с Настей Ивлеевой из-за той самой «голой» вечеринки. Он уверял, что заглянул туда на пять минут, но попал под шквал критики и обвинил ведущую в своих бедах. Лолита тогда встала на сторону Ивлеевой, назвав Филиппа человеком, готовым предать друзей ради выгоды.
«Что с него взять? Человек, готовый на все что угодно, который готов предать кого угодно. На вечеринке он, как и я, провел два или три часа. Мы все провинились. При этом (он) почему-то обвинил Настю Ивлееву. (...) Филипп Киркоров для меня человек, который просто предал всех своих собратьев», — говорила Лолита.
Лолита Милявская (Фото: Instagram* @lolitamilyavskaya)
Киркоров через некоторое время признался, что не держит зла на Лолиту Милявскую, назвавшую его предателем. Певец заявил, что любит её, несмотря ни на что. В конце февраля стало ясно, что та тоже сменила гнев на милость.
«Я не умею долго злиться!», – написала Милявская в соцсетях, сделав шаг к примирению.
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Теперь Лолита подтвердила, что смотрит на ситуацию спокойнее. Она указала, что при таком долгом знакомстве, как у них, конфликты неизбежны.
«Когда 35 лет (кого-то) знаешь... Вы представляете (какие ситуации бывают)? Мы уже 35 лет вместе, как семейная пара. Люди ссорятся, на следующий день забывают, что ругались. Просто пока не выпала возможность (помириться)», — с улыбкой пояснила она в интервью.Читайте также:
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Мария Моисеева