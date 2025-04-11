Стас Костюшкин продаёт усадьбу за 500 миллионов рублей в селе под Рязанью

Стас Костюшкин (фото: Telegram @kostyushkin_team)
Стас Костюшкин продаёт усадьбу в селе Константиново в Рязанской области. Недвижимость певец оценил в 500 миллионов рублей.
Журналисты издания «КП-Рязань» заглянули на портал по размещению объявлений и узнали, что усадьба общей площадью 1329 квадратных метров находится в селе, называемом Родиной поэта Сергея Есенина.
В особняке Костюшкина три этажа и семь комнат, включая гостиную, обеденную, бильярдную, несколько комнат отдыха и спален.
Также на территории усадьбы имеется баня с купелью и джакузи под открытым небом, зона СПА с сауной, солярием и тренажёрным залом.
По данным сайта Wellnesso, всем этим владеет Костюшкин.
Отмечается, что артист решил продать недвижимость из-за дальнего расстояния от Москвы. В связи с высокой занятостью он не может бывать здесь часто.
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В особняке Костюшкина три этажа и семь комнат, включая гостиную, обеденную, бильярдную, несколько комнат отдыха и спален.
Также на территории усадьбы имеется баня с купелью и джакузи под открытым небом, зона СПА с сауной, солярием и тренажёрным залом.
По данным сайта Wellnesso, всем этим владеет Костюшкин.
Отмечается, что артист решил продать недвижимость из-за дальнего расстояния от Москвы. В связи с высокой занятостью он не может бывать здесь часто.
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Анастасия Чинкова