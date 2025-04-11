Старшая дочь Дмитрия Маликова откровенно рассказала об отношениях с отцом

Стефания Маликова (фото: Telegram @malikovastesha)
Старшая дочь Дмитрия Маликова рассказала, каково это – быть дочерью знаменитого человека.
Стефания рассказала, что очень любит своего отца, при этом его популярность не стоит для неё на первом месте. Однако ещё с раннего детства она ощущала чувство ответственности за свои действия, осознавая, что не может позволять себе многие выходки, например, тусовки в клубах с алкоголем, чтобы не подводить родителя и не позорить его.
Дмитрий Маликов с семьёй (фото: Telegram @malikovastesha)
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«Меня папа любил, любит, и всегда будет любить как единственную принцессу, дочь. У нас всегда были прекрасные отношения, и сейчас они больше перерастают в дружеский формат, нежели в родственный», – отметила 25-летняя дочь Маликова.Напомним, что народный артист России женат на Елене Изаксон. Певец рассказывал, что впервые увидел будущую супругу на фотографии и попросил друзей познакомить его с ней. Пара воспитывает двоих детей: дочь Стефанию 2000 года рождения и сына Марка, родившегося в 2018 году.
Дмитрий Маликов с семьёй (фото: Telegram @malikovastesha)
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Анастасия Чинкова