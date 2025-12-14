Умер композитор и актёр Левон Оганезов

14 декабря 2025, 23:38

Левон Оганезов (Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

На 85‑м году жизни умер прославленный российский композитор и актёр Левон Оганезов. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, передает Телеграм-канал SHOT.





Творческая биография Оганезова богата совместными проектами с такими легендарными исполнителями, как Иосиф Кобзон, Владимир Винокур, Лариса Голубкина и другими. Его мастерство и неподражаемое чувство юмора завоевали сердца множества поклонников.



«Для многочисленных поклонников он навсегда останется виртуозным музыкантом с искрометным юмором. Для нас он был любимым мужем, отцом, дедушкой, прадедом и лучшим другом», — говорится в прощальном слове семьи.