Умер композитор и актёр Левон Оганезов
На 85‑м году жизни умер прославленный российский композитор и актёр Левон Оганезов. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, передает Телеграм-канал SHOT.
Творческая биография Оганезова богата совместными проектами с такими легендарными исполнителями, как Иосиф Кобзон, Владимир Винокур, Лариса Голубкина и другими. Его мастерство и неподражаемое чувство юмора завоевали сердца множества поклонников.
«Для многочисленных поклонников он навсегда останется виртуозным музыкантом с искрометным юмором. Для нас он был любимым мужем, отцом, дедушкой, прадедом и лучшим другом», — говорится в прощальном слове семьи.Отметим, что Оганезов оставил заметный след в российском кинематографе. Он появлялся в фильмах «Певучая Россия», «След дождя», «Продается дача», «Бульварное кольцо». Кроме того, артист завоевал любовь телезрителей как соведущий популярных программ «Клуб „Белый попугай“», «Суета вокруг рояля» и «Жизнь прекрасна».