Игорь Угольников (Фото: Instagram*/@voenfilm)

Для поколения 90-х он навсегда останется остроумным ведущим провокационного шоу «Оба-на!», а в 2020-х актер превратился в одного из главных кинопропагандистов современной России. Народный артист и лауреат государственных премий Игорь Угольников 15 декабря отмечает свой 63-й день рождения. О творческом становлении звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





От московского хулигана до ведущего

«Сейчас вы можете себе такое представить? Хотя я формально был главным режиссером проекта. По сути, я мог Игоря выгнать...».

Политический подтекст в творчестве Игоря Угольникова

«Против нас воюют под теми же знаменами, что и против наших предков! И вы предлагаете мне поверить, что нацизма на Украине нет? Я же не слепой!».

«Я со своим народом, со своей страной. Мой погибший дед, который был расстрелян фашистами, уже будучи пленным, он с какой страной был? Почему я должен быть против? Против моей страны сегодня те же враги, что и против моего деда. Я должен с ними мириться, сдаться? Так они меня не пощадят! Они тоже не изменились. Наших пленных расстреливают, как когда-то расстреляли моего деда. И с какой стороны я должен быть? Неужели против России и поддерживать ложь киевской пропаганды?» — резюмировал он свою позицию.

«К сожалению, я заложник своего экранного образа, который очень мешает мне жить и работать. Я больше не хочу никого смешить», — заявил он после своего режиссерского дебюта, драмы «Казус Белли».

Новая роль: генерал патриотического кинематографа