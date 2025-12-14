«Они меня не пощадят»: Игорь Угольников поменял сатиру на патриотизм и попал в санкционные списки
Для поколения 90-х он навсегда останется остроумным ведущим провокационного шоу «Оба-на!», а в 2020-х актер превратился в одного из главных кинопропагандистов современной России. Народный артист и лауреат государственных премий Игорь Угольников 15 декабря отмечает свой 63-й день рождения. О творческом становлении звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
От московского хулигана до ведущегоИгорь Станиславович Угольников родился 15 декабря 1962 года в Москве в семье инженеров-выпускников МАИ. Его детство не было идеальным: в школе его считали хулиганом и неуправляемым учеником. Позже он сам иронично заметит: «Я родился клоуном». Отец, пытаясь повлиять на сына, в серьезные моменты обращался к нему по отчеству: «Станиславович, ты же понимаешь, что нельзя так поступать?».
Его тяга к искусству проявилась рано. В школьные годы он активно занимался в театральной студии, и после выпуска поступил на режиссерский факультет ГИТИСа, в мастерскую Петра Фоменко и Оскара Ремеза. Телевизионная карьера Угольникова началась в начале 1990-х и сразу приобрела скандальный оттенок. Игорь Станиславович был одним из создателей сатирической программы «Оба-на!» вместе с Валдисом Пельшем и Алексеем Кортневым. Программа, которая высмеивала острые социальные и политические темы, быстро стала культовой. Однако вскоре соратники разошлись во взглядах. Пельш позже вспоминал:
«Сейчас вы можете себе такое представить? Хотя я формально был главным режиссером проекта. По сути, я мог Игоря выгнать...».
После ухода Пельша Угольников продолжил проект уже как авторское «Оба-на! Угол-шоу», просуществовавшее на экране порядка трех лет и получившее множество наград. Позже он мог стать ведущим «Поля чудес» — такое предложение делал друг Владислав Листьев. Но Угольников отказался, считая формат не своим. Он выбрал другой путь и создал собственное ежедневное ток-шоу «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», которое выходило пять лет и стало прообразом многих современных вечерних программ.
Политический подтекст в творчестве Игоря УгольниковаИгорю Станиславовичу не раз приходилось балансировать на грани скандала. Карьерный путь и репутация Угольникова претерпели значительные изменения в 2014 и 2022 годах. Он открыто поддержал присоединение Крыма, заявив, что был готов «въехать в Крым на танке». В 2022 году он стал одним из первых представителей российской интеллигенции, кто публично и безоговорочно поддержал СВО.
В специально записанном ролике он заявил, что российские солдаты «опять сражаются с нацистами». В интервью «Вечерней Москве» его аргументация была жесткой:
«Против нас воюют под теми же знаменами, что и против наших предков! И вы предлагаете мне поверить, что нацизма на Украине нет? Я же не слепой!».
Эти действия привели к последствиям: в 2022 году он был внесен в санкционные списки Украины и Латвии.
«Я со своим народом, со своей страной. Мой погибший дед, который был расстрелян фашистами, уже будучи пленным, он с какой страной был? Почему я должен быть против? Против моей страны сегодня те же враги, что и против моего деда. Я должен с ними мириться, сдаться? Так они меня не пощадят! Они тоже не изменились. Наших пленных расстреливают, как когда-то расстреляли моего деда. И с какой стороны я должен быть? Неужели против России и поддерживать ложь киевской пропаганды?» — резюмировал он свою позицию.
Для Угольникова-режиссера главным камнем преткновения стал ранний успех в юморе.
«К сожалению, я заложник своего экранного образа, который очень мешает мне жить и работать. Я больше не хочу никого смешить», — заявил он после своего режиссерского дебюта, драмы «Казус Белли».
Ему пришлось доказывать, что он — серьезный художник, а не просто «клоун из 90-х». В 2018 году Угольников подписал коллективное обращение с требованием запретить в России фильм «Смерть Сталина». Он также жестко критиковал выступление школьника Коли из Уренгоя в бундестаге, назвав его «мальчиком», который «жалеет нациста». Эти шаги закрепили его образ как непримиримого борца за «традиционные» исторические нарративы.
Новая роль: генерал патриотического кинематографаВ настоящее время Игорь Угольников — успешный режиссер. Его главным проектом является киностудия «Военфильм», которую он основал и по сей день возглавляет. Там артист создает масштабные военно-патриотические картины. На сегодняшний день он реализовал себя как автор идеи и генеральный продюсер фильмов «Брестская крепость» (2010), «Батальонъ» (2015), «Подольские курсанты» (2020) и «Девятаев» (2021). В 2021 году он также выступил в качестве режиссера, сценариста и актера в драме «Учености плоды», которую назвал своим авторским высказыванием.
В декабре 2023 года Угольникову было присвоено звание народного артиста России, а ранее он получил Государственную премию имени маршала Жукова. Он также занимает ряд ключевых постов: президент фестиваля «Циолковский», президент конкурса «ТЭФИ-Летопись Победы», в прошлом — председатель совета директоров телеканала «ТВ БРИКС». Кроме того, Игорь Станиславович продолжает играть в Московском академическом театре сатиры.
О личной жизни Угольников говорит мало. Он женат вторым браком на школьной подруге Алле, с которой вместе с 1993 года. От первого брака с Наталией Шумилиной у него есть дочь Ирина, которая стала галеристом и иногда помогает отцу как продюсер.