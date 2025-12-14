Актер Сергей Светлаков впервые за долгое время вышел в свет с женой
Шоумен Сергей Светлаков впервые за длительное время вышел в свет вместе с женой.
Как пишет «Газета.Ru», супруги посетили премьеру новогоднего фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика» и позировали фотографам на красной дорожке в московском кинотеатре «Октябрь».
Светлаков официально женился на Антонине Чеботаревой в 2013 году. Они познакомились на премьере картины «Камень» в Краснодаре.
В браке у пары родились двое сыновей: старшему Ивану сейчас 12 лет, младшему Максиму — 8. Артист ранее отмечал в интервью, что для него важно, чтобы жена могла посвящать себя семье: по его словам, Чеботарева оставила работу ради дома и детей, и он высоко ценит этот выбор.
Также у шоумена есть 17-летняя дочь Анастасия от первого брака с однокурсницей Юлией Ворончихиной. Пара развелась в 2012 году, однако, как говорил Светлаков, им удалось сохранить хорошие отношения и продолжить общение.
Читайте также: