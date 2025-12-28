Умер композитор и ветеран ВОВ Александр Мерлин
Прошедший Великую Отечественную войну композитор Александр Мерлин умер в возрасте 100 лет. Об этом 27 декабря сообщило генконсульство России в Германии.
Военная биография Александра Мерлина началась в блокадном Ленинграде. Он вступил в городские отряды добровольцев, а в 1945 году продолжил службу в рядах Красной Армии, участвуя в боевых действиях на Дальнем Востоке.
После войны Мерлин посвятил себя творчеству и добился признания как композитор. Его произведения вошли в репертуар таких звёзд советской эстрады, как Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль, Михаил Боярский и Александр Райкин.
Творческое наследие Мерлина насчитывает более трёх тысяч произведений, которые по праву считаются важной частью культурного достояния России.
