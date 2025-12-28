В России к новогодним праздникам упали цены на мандарины
Цены на мандарины в России снизились на 12% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование.
Если в прошлом году средняя стоимость килограмма этих фруктов составляла 218 рублей, то сейчас она опустилась до 185 рублей.
Анализ рынка показал неоднозначную динамику спроса и цен по регионам. В целом по стране покупательский интерес к мандаринам сократился на 6%, однако в отдельных субъектах РФ наблюдается рост продаж. Так, в Тюмени продажи товара выросли на 34%, а в Краснодарском крае - на 17%, говорится в отчёте.
При этом в некоторых регионах специалисты зафиксировали рост цен. Мандарины подорожалив Пермском (на 40%) и в Красноярском краях (на 17%).
