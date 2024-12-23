Умер крокодил-актёр из фильма «Крокодил Данди»

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Крокодил Берт, который известен по роли в фильме «Крокодил Данди» с Полом Хоганом в главной роли, скончался в крокодиловом парке Crocosaurus Cove в австралийском Дарвине, передал парк на странице в социальной сети.
«С большой грустью мы сообщаем о кончине Берта, знаменитого австралийского крокодила и звезды австралийского фильма «Крокодил Данди». Берт мирно скончался в минувшие выходные, предположительно в возрасте более 90 лет, ознаменовав конец невероятной эпохи», — подчёркивалось в сообщении.
Гребнистого крокодила Берта выловили в реке Рейнольдс в 1980-х годах. В 2008 году он начал жить в крокодиловом парке Crocosaurus Cove и за весь этот временной период так и не обзавелся парой, а «пылкий темперамент помог ему снискать уважение как смотрителей, так и посетителей».
Как обратили внимание в Crocosaurus Cove, после своего участия в фильме «Крокодил Данди» Берт стал одним из наиболее узнаваемых крокодилов в мире и способствовал формированию образа Австралии как «страны суровой природной красоты и впечатляющей дикой природы».
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