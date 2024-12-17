«02.07.92 – 16.12.24»: Тимма написал под постом Седоковой комментарий с датой своей смерти

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Баскетболист Янис Тимма 16 декабря в 22:50 написал под постом бывшей супруги Анны Седоковой, посвященному ее дню рождения, комментарий с датой смерти, однако позже удалил его, пишет Telegram-канал «Алена, Блин».
Уточняется, что он умер примерно через 1,5 часа после этого.
Ранее Shot сообщал, что Тимма угрожал Седоковой покончить жизнь самоубийством, если она к нему не вернется.
Тело Тиммы обнаружили на лестнице отеля Апельсин. Он писал бывшей супруге, но ответа так и не получил. Рядом с ним обнаружили телефон, в котором была написана просьбы позвонить Анне.
16 декабря у Седоковой был день рождения.
Ранее сообщалось, что бывший муж певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. Причиной смерти, согласно предварительным данным, стало самоубийство.
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Ранее Shot сообщал, что Тимма угрожал Седоковой покончить жизнь самоубийством, если она к нему не вернется.
Тело Тиммы обнаружили на лестнице отеля Апельсин. Он писал бывшей супруге, но ответа так и не получил. Рядом с ним обнаружили телефон, в котором была написана просьбы позвонить Анне.
16 декабря у Седоковой был день рождения.
Ранее сообщалось, что бывший муж певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. Причиной смерти, согласно предварительным данным, стало самоубийство.
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Элина Позднякова