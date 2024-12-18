Умер актер из «Властелина колец»

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На 86-м году жизни скончался актер Дэвид Уитерлей, прославившийся благодаря своей роли Барлимана Баттербера в трилогии «Властелин колец». Об этом сообщает издание The New Zealand Herald, уточняя, что печальная новость стала известна в четверг.
Дэвид Уитерлей родился в Лондоне в 1939 году и в 60-х годах переехал в Новую Зеландию, где начал свою карьеру в театре. За свою долгую и успешную карьеру он успел поработать в театре, на радио, в кино и телевидении, завоевав международное признание и любовь зрителей.
В некрологе, опубликованном после его смерти, отмечается, что Уитерлей «очаровал публику» своими выступлениями и оставил значимый след в индустрии развлечений. В 2016 году он был удостоен почетной грамоты Клуба артистов эстрады Новой Зеландии за свои выдающиеся достижения. Поклонники трилогии «Властелин колец» запомнят его как владельца таверны «Гарцующий пони», который стал одним из ярких персонажей этой культовой истории.
Ранее стало известно, что в Испании погиб основатель сети магазинов одежды Mango Андик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В некрологе, опубликованном после его смерти, отмечается, что Уитерлей «очаровал публику» своими выступлениями и оставил значимый след в индустрии развлечений. В 2016 году он был удостоен почетной грамоты Клуба артистов эстрады Новой Зеландии за свои выдающиеся достижения. Поклонники трилогии «Властелин колец» запомнят его как владельца таверны «Гарцующий пони», который стал одним из ярких персонажей этой культовой истории.
Ранее стало известно, что в Испании погиб основатель сети магазинов одежды Mango Андик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова