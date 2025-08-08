Приземлившимся на камчатском вулкане вертолётом управлял предприниматель Игорь Кан
Пилотом и владельцем вертолёта Robinson, скончавшимся во время перелёта над Камчаткой, оказался бизнесмен Игорь Кан. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Игорь Кан регулярно выполнял экскурсионные рейсы для туристов на своём частном вертолёте. Стоимость такой экскурсии предварительно составляла около 500 тысяч рублей.
У пилота во время полёта случился сердечный приступ. Он успел посадить вертолёт на вулкане Крашенинникова, после чего скончался. Спасатели уже добрались до места происшествия, эвакуировали тело Канa, а также туристов, находившихся на борту.
Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.
