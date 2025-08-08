Приземлившимся на камчатском вулкане вертолётом управлял предприниматель Игорь Кан

08 августа 2025, 14:23

Бизнесмен Игорь Кан был пилотом приземлившегося на камчатском вулкане вертолёта

Фото: iStock/camptoloma

Пилотом и владельцем вертолёта Robinson, скончавшимся во время перелёта над Камчаткой, оказался бизнесмен Игорь Кан. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.