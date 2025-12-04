Умер легендарный джазовый гитарист Стив Кроппер

04 декабря 2025, 04:56

CBS: джазовый гитарист Стив Кроппер умер в возрасте 84 лет

Стив Кроппер (Фото: Instagram* @thestevecropper)

Известный американский музыкант Стив Кроппер умер на 85-м году жизни. О трагической новости сообщил CBS.