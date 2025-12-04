Умер легендарный джазовый гитарист Стив Кроппер
Известный американский музыкант Стив Кроппер умер на 85-м году жизни. О трагической новости сообщил CBS.
Информацию, как утверждает телеканал, подтвердил руководитель фонда Soulsville Foundation Пэт Митчелл Уорли. В настоящий момент причины смерти музыканта не разглашаются.
За свою карьеру Кроппер достиг множества значимых высот в музыкальном мире. В 1992 году он вошёл в Зал славы рок-н-ролла как участник культовой группы Booker T. and the MG's. Его талант признал журнал The Rolling Stones, поместив знаменитость на 39-ю строчку в списке 100 величайших гитаристов всех времён.
Музыкант родился в 1941 году в штате Миссури и завоевал мировую известность благодаря таким хитам, как Green Onions, (Sittin' on) the Dock of the Bay и In the Midnight Hour, которые стали классикой музыкального искусства.
Читайте также: