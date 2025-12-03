Достижения.рф

Режиссер Бортко эмоционально высказался о смерти бывшей жены Ефремова Качалиной

Новость о смерти Качалиной стала особенно грустной для Бортко
Владимир Бортко (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Владимир Бортко выразил глубокую скорбь в связи с кончиной бывшей жены заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, актрисы Ксении Качалиной.



В интервью для NEWS.ru он отметил, что это трагическое событие затронуло всех, кто был знаком с её творчеством, в частности с фильмом «Романовы: Венценосная семья».

«Мне особенно грустно, когда из жизни уходят актеры, которые снимались в моих картинах. Скорблю вместе со всеми, кто ее любил», — добавил Бортко.
Сегодня днем стало известно, что Михаил Ефремов обнаружил тело своей бывшей жены в её квартире. По информации SHOT, оно находилось возле кровати в сильно захламленном помещении, где не было электричества.
