Гитарист метал-хардкор-группы Nerfreak пропал в Петербурге

Фото: istockphoto/9parusnikov

Гитарист метал-хардкор-группы Nerfreak, 33-летний Александр, пропал в Санкт-Петербурге при загадочных обстоятельствах.



Как пишет телеграм-канал Mash на Мойке, он ушёл из дома 27 ноября, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Парень живёт с братом, но не сообщил ему о своих планах. На следующий день его видели возле метро «Звёздная» в торговом центре, после чего он исчез из социальных сетей, а его телефон стал недоступен.

Друзья музыканта отметили, что у Александра не было проблем с алкоголем или другими зависимостями, и он никогда ранее не пропадал. Его мать, приехавшая из Тамбова, уже находится в Питере. Близкие собираются обратиться во все инстанции, написать заявление и привлечь волонтёров для поисков.

Никита Кротов

