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Умер британский банкир лорд Джейкоб Ротшильд
Сообщение о смерти лорда Ротшильда было опубликовано днем 26 февраля на странице поместья Уоддесдон, управляемого фондом Ротшильдов, в социальной сети Х. Причины смерти не названы, однако можно предположить, что они были естественными.
Британский финансист Ротшильд: биография
Джейкоб Ротшильд родился 29 апреля 1936 года в Англии. С 1963 года он работал в семейном банке, но в 1980 году подал в отставку из-за разногласий в семье. В 1991 году он основал собственную инвестиционную компанию. Спустя 10 лет Ротшильд был награжден «Орденом Заслуг» королевой Елизаветой II.
Ротшильды считаются самой состоятельной и влиятельной семьей в мире. Согласно некоторым теориям, семейство финансировало обе мировые войны XX века. Есть также мнение, что клан позже объединился с Рокфеллерами, после чего банкиры образовали теневое мировое правительство.
Джейкоб Ротшильд неоднократно упоминался в СМИ как главный спонсор вооруженных конфликтов. По неподтвержденным данным, именно он финансировал «цветные» революции в Африке, Грузии, на Ближнем Востоке и Украине.
Лорд Ротшильд сделал предсказание о СВО
Лорд Ротшильд при жизни неоднократно заявлял, что Россия может получить статус той страны, которая будет предопределять взаимоотношения между другими государствами. За несколько лет до начала спецоперации на территории Украины, Ротшильд предсказал, что Украина, Россия, Казахстан будут испытывать определённые сложности и отметил, что может произойти мировой кризис.
В 2016 году Ротшильд говорил, что развивающиеся страны начали наращивать валютные долги, а курс доллара, тем временем, стремительно возрастал.
«В последние несколько лет развивающиеся страны быстро наращивали валютный долг и им приходится возвращать кредиты, которые сильно подорожали из-за роста курса доллара и обвала сырьевых цен», - Ротшильд.
Что будет после смерти Ротшильда
После кончины лорда Ротшильда его место займет наследник, который продолжит вести дела «в конфликте с Россией». Такое мнение в беседе с «Газета.ру» выразил собеседник издания, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Он также добавил, что ждать чего-либо хорошего России от преемника лорда не стоит.
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