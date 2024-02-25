В США раскрыли, кто определяет продолжительность СВО

Фото: iStock/Diy13
Срок завершения спецоперации на Украине определит только президент России Владимир Путин. Об этом заявила американская радиостанция Wyso.
Журналисты подчеркнули, что, без сомнений, решение о продолжительности СВО на Украине остаётся за российским лидером.
В ходе напряжённой недели Путин проявлял уверенность в том, что Россия стабильна в военной и экономической отраслях, заявили журналисты. По их мнению, российская сторона преодолеет давление со стороны западных стран, а также их поддержку Киева, и продолжит развивать российской экономики, несмотря на санкционные ограничения.
А Украина, в свою очередь, продолжает сталкиваться со значительными трудностями на фронте.
Читайте также:
Путин: бойцы СВО – подлинные герои России
Слуцкий призвал идти до победы в СВО
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян поддерживают СВО
В ходе напряжённой недели Путин проявлял уверенность в том, что Россия стабильна в военной и экономической отраслях, заявили журналисты. По их мнению, российская сторона преодолеет давление со стороны западных стран, а также их поддержку Киева, и продолжит развивать российской экономики, несмотря на санкционные ограничения.
Читайте также:
Путин: бойцы СВО – подлинные герои России
Слуцкий призвал идти до победы в СВО
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян поддерживают СВО
Анастасия Чинкова