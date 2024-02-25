В конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США

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Компания Илона Маска SpaceX, возможно, нарушает обязательства перед правительством США, не предоставляя доступ к спутниковому интернету на Тайване, заявил Майк Галлахер, председатель спецкомитета палаты представителей Соединенных Штатов по стратегической конкуренции с Китаем. Его слова опубликовала газета Wall Street Journal.
Галлахер потребовал от руководства SpaceX разъяснить ситуацию с доступностью интернета по программы Starshield на Тайване к 8 марта.
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