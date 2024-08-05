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Впавшая в кому в Турции россиянка умерла в московской больнице. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Врач Наталья Герасимова из Тюмени улетела с внуками в Анталью 22 июня. На пятый день отпуска у неё в отеле случился сердечный приступ. Медики, к которым она попала, сделали ей операцию на сердце и ввели ее в искусственную кому. Страховая, по словам родственников, покрыла расходы на лечение только после скандала.
В страховой выставила счет в 20 000 долларов, заявляя, что это нестраховой случай. За каждый день нахождения в больнице россиянки от ее родственников требовали по 1000 долларов.
Дочка обратилась с указанной проблемой к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и главе МИД Сергею Лаврову. Девушка записала обращение и попросила вернуть домой их маму и бабушку, потому что в Турции её не лечат, ссылаясь на отсутствие лекарств. Женщину удалось перевезти в Россию в конце июля. Она была в глубокой коме. Спасти её не удалось. Прошлой ночью женщина скончалась.
Ранее в Турции погибла российская блогер и байкерша «МотоТаня», ей было 38 лет. За четыре дня до трагедии МотоТаня выложила пост, в котором рассказала о планах покорить Турцию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В страховой выставила счет в 20 000 долларов, заявляя, что это нестраховой случай. За каждый день нахождения в больнице россиянки от ее родственников требовали по 1000 долларов.
Дочка обратилась с указанной проблемой к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и главе МИД Сергею Лаврову. Девушка записала обращение и попросила вернуть домой их маму и бабушку, потому что в Турции её не лечат, ссылаясь на отсутствие лекарств. Женщину удалось перевезти в Россию в конце июля. Она была в глубокой коме. Спасти её не удалось. Прошлой ночью женщина скончалась.
Ранее в Турции погибла российская блогер и байкерша «МотоТаня», ей было 38 лет. За четыре дня до трагедии МотоТаня выложила пост, в котором рассказала о планах покорить Турцию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова