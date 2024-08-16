Актриса Малого театра Екатерина Васильева умерла в возрасте 37 лет

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Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева скончалась в возрасте 37 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.
Уточняется, что смерть Васильевой наступила в результате несчастного случая. Иные подробности не разглашаются. В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей.
Дебютом Васильевой на сцене стала роль Миронихи в спектакле Ольги Соломиной «Последний срок». Актриса сыграла пятнадцать ролей, среди которых Софья в «Горе от ума», Марина во «Власти тьмы», Софья в «Недоросле».
Ранее сообщалось, что заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова скончалась в возрасте 78 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Дебютом Васильевой на сцене стала роль Миронихи в спектакле Ольги Соломиной «Последний срок». Актриса сыграла пятнадцать ролей, среди которых Софья в «Горе от ума», Марина во «Власти тьмы», Софья в «Недоросле».
Ранее сообщалось, что заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова скончалась в возрасте 78 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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