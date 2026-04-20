Международный кинофестиваль «17 мгновений…» им. Тихонова пройдёт в конце апреля
Юбилейный X Международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова состоится в Павловском Посаде с 22 по 26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В программе – киноленты разных жанров, спектакли и мероприятия героико-патриотического направления. Президентом Международного кинофестиваля «17 Мгновений…» является актриса и продюсер Анна Тихонова.
В этом году в жюри фестиваля войдут такие звёзды, как актёр театра и кино, как актёры, режиссёры, сценаристы, продюсеры и телеведущие, как Владимир Шевельков, Елена Цыплакова; Слава Степанян; Пьер Бурель. Возглавит жюри актёр театра, кино и телевидения, народный артист России Александр Домогаров.
По традиции на фестивале состоятся экскурсия в Дом-музей Вячеслава Тихонова, а также в Музей истории русского платка и шали и Музей космонавта Валерия Быковского.
Церемония открытия форума состоится в ДК «Павлово-Покровский». В блоке конкурсного кино покажут 10 игровых фильмов и пять документальных лент.
«Фестиваль в этом году даст старт Молодёжному кинокампусу – киношколе, где будут заниматься дети из Павловского Посада. Они заранее написали сценарии на историко-патриотическую тему и тему защиты животных и посылали их организаторам фестиваля. Из 30 сценариев жюри выбрало один, по которому в дни фестиваля будут снимать фильм под руководством профессионалов. Детскую картину покажут на церемонии закрытия», – рассказали в министерстве.Также гостей ждёт творческий вечер «Мир Сент-Экзюпери», который проведёт лётчик-испытатель, член Союза журналистов СССР и России, киносценарист, лауреат международных премий, президент Благотворительного фонда «Мир Сент-Экзюпери» в России Мстислав Листов. В программе – показ уникального видео из архива семьи Сент-Экзюпери.
Также в фестивальной программе – презентация Всероссийского фестиваля-акции «Белый Бим». В её рамках пройдёт выставка-пристройство бездомных животных от Фонда «Дарящие надежду» и Ногинского муниципального приюта для животных, мастер-класс по обращению с животными, фотовыставка «Дарящие надежду».
В пятый раз состоится конкурс актёрской песни «Эх, яблочко». Все годы проведения фестиваля почётные гости и участники оставляли отпечатки рук, которые в юбилейном году станут основой «Аллеи звезд».
Фестивальная программа предусматривает также ретроспективные показы художественных фильм с участием Тихонова и ряд внеконкурсных показов.
Церемония закрытия и вручение призов Х Международного кинофестиваля «17 Мгновений…» имени Вячеслава Тихонова пройдут 26 апреля в ДК «Павлово-Покровский».