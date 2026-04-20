Международный кинофестиваль «17 мгновений…» им. Тихонова пройдёт в конце апреля

20 апреля 2026, 16:41

Юбилейный X Международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова состоится в Павловском Посаде с 22 по 26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В программе – киноленты разных жанров, спектакли и мероприятия героико-патриотического направления. Президентом Международного кинофестиваля «17 Мгновений…» является актриса и продюсер Анна Тихонова.



В этом году в жюри фестиваля войдут такие звёзды, как актёр театра и кино, как актёры, режиссёры, сценаристы, продюсеры и телеведущие, как Владимир Шевельков, Елена Цыплакова; Слава Степанян; Пьер Бурель. Возглавит жюри актёр театра, кино и телевидения, народный артист России Александр Домогаров.



По традиции на фестивале состоятся экскурсия в Дом-музей Вячеслава Тихонова, а также в Музей истории русского платка и шали и Музей космонавта Валерия Быковского.



Церемония открытия форума состоится в ДК «Павлово-Покровский». В блоке конкурсного кино покажут 10 игровых фильмов и пять документальных лент.

«Фестиваль в этом году даст старт Молодёжному кинокампусу – киношколе, где будут заниматься дети из Павловского Посада. Они заранее написали сценарии на историко-патриотическую тему и тему защиты животных и посылали их организаторам фестиваля. Из 30 сценариев жюри выбрало один, по которому в дни фестиваля будут снимать фильм под руководством профессионалов. Детскую картину покажут на церемонии закрытия», – рассказали в министерстве.