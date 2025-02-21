Режиссер Кононов скончался во время перелета из Москвы в Иркутск

Фото: iStock/ NetPix
Российский режиссер, руководитель ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов скончался во время перелета из Москвы в Иркутск. Информация о смерти режиссера появилась на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 20 февраля. Отмечалось, что Александр Кононов потерял сознание, когда воздушное судно Boeing 737 летело на высоте 10 тысяч метров в 60 километрах северо-восточнее Владимира. После этого пилоты объявили сигнал срочности.
На борту самолета пытались оказать режиссеру первую помощь, однако это не помогло и сердце Александра Кононова перестало биться. Потом пилоты решили вернуться в аэропорт Шереметьево. Прибывшая реанимационная бригада констатировала смерть пассажира.
Читайте также:
Ушел из жизни иранский актер, озвучивавший Эдди Мёрфи и Уилла Смита
Из-за болезни умер заслуженный артист РСФСР Михаил Березин
Покинул группу и ушел в буддистский монастырь: британский рок-музыкант из King Crimson Джейми Мьюир умер
На борту самолета пытались оказать режиссеру первую помощь, однако это не помогло и сердце Александра Кононова перестало биться. Потом пилоты решили вернуться в аэропорт Шереметьево. Прибывшая реанимационная бригада констатировала смерть пассажира.
«Это страшная потеря для всей страны. Он внёс огромный вклад в развитие ангарской культуры», — сообщила «МК» директор муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Нефтехимик»» Антонина Владимировна Кокошникова, где работал режиссер.
Читайте также:
Ушел из жизни иранский актер, озвучивавший Эдди Мёрфи и Уилла Смита
Из-за болезни умер заслуженный артист РСФСР Михаил Березин
Покинул группу и ушел в буддистский монастырь: британский рок-музыкант из King Crimson Джейми Мьюир умер
Ольга Енгалычева