Умер создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов

Фото: iStock/Jack Holliday
В пятницу не стало создателя «Дорожного радио» Андрея Михайлова. Об этом сообщила «Европейская медиагруппа».
21 февраля скончался Михайлов, который почти 30 лет посвятил работе в индустрии. С 1998 по 1999 год он был ведущим на «Эльдорадио», в 2003 создал концепцию эфира и вместе со своей командой запустил «Дорожное радио».
До 2023 года Михайлов был программным директором радиостанции, а после продолжил принимать активное участие в жизни созданного им проекта, но уже в качестве консультанта.
Под его руководством «Дорожное радио» сначала стало лидером в Петербурге, а затем вышло на национальный рынок.
Представители «Европейской медиагруппы» выразили соболезнования родным и близким Михайлова. Они подчеркнули, что его смерть – большая утрата для каждого из них.
Подчеркнём, что в состав «Европейской медиагруппы» входят «Дорожное радио», «Европа Плюс», «Ретро FM», «Радио 1 на семи холмах», «Новое радио» и другие крупные радиостанции и издания.
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До 2023 года Михайлов был программным директором радиостанции, а после продолжил принимать активное участие в жизни созданного им проекта, но уже в качестве консультанта.
Под его руководством «Дорожное радио» сначала стало лидером в Петербурге, а затем вышло на национальный рынок.
Представители «Европейской медиагруппы» выразили соболезнования родным и близким Михайлова. Они подчеркнули, что его смерть – большая утрата для каждого из них.
Подчеркнём, что в состав «Европейской медиагруппы» входят «Дорожное радио», «Европа Плюс», «Ретро FM», «Радио 1 на семи холмах», «Новое радио» и другие крупные радиостанции и издания.
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Анастасия Чинкова