Умер чемпион мира по футболу 1974 года Беккенбауэр

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Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Франц Беккенбауэр скончался в 78 лет.
Футболист является одним из лучших защитников XX века, он дважды был обладателем «Золотого мяча», трижды - Кубка европейских чемпионов, а ещё Чемпионом Мира и Европы.
Будучи тренером Беккенбауэр приводил немецкую сборную к мировому чемпионству в 1990 году. Часто Беккенбауэр упоминается как футболист, изобревший амплуа футбольного либеро.
Франц Беккенбауэр провел более 400 матчей за мюнхенскую «Баварию».
Ранее сообщалось, что двукратный чемпион России в составе ЦСКА Богдан Шершун скончался в возрасте 42 лет.
Экс-футболист московского ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун умер в 42 года. Об этом сообщает Telegram-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ). Причина смерти футболиста не сообщается.
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Будучи тренером Беккенбауэр приводил немецкую сборную к мировому чемпионству в 1990 году. Часто Беккенбауэр упоминается как футболист, изобревший амплуа футбольного либеро.
Ранее сообщалось, что двукратный чемпион России в составе ЦСКА Богдан Шершун скончался в возрасте 42 лет.
Экс-футболист московского ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун умер в 42 года. Об этом сообщает Telegram-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ). Причина смерти футболиста не сообщается.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Богдана. Вечная память», - сказано в сообщении.Читайте также:
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Мария Фирсова