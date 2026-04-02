Умер популярный российский рэпер

02 апреля 2026, 09:34

Лидер рэп-группы Krec Бровков* погиб в ДТП в США

Рэпер Артем Бровков*, также известный под псевдонимом Fuze*, скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщила его жена Валентина в социальных сетях.





Музыкант попал в ДТП, после которого погиб. По все видимости, трагедия произошла в США, где он проживал последние несколько лет. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

«Друзья, это Валя. Мне очень тяжело это писать, но Артема* больше нет. <…> Я его очень люблю и не знаю других таких добрых и честных людей», — написала вдова, попросив поклонников помнить о том, что рэпер «делал для мира во всех смыслах этого слова».