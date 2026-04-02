Умер популярный российский рэпер
Лидер рэп-группы Krec Бровков* погиб в ДТП в США
Рэпер Артем Бровков*, также известный под псевдонимом Fuze*, скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщила его жена Валентина в социальных сетях.
Музыкант попал в ДТП, после которого погиб. По все видимости, трагедия произошла в США, где он проживал последние несколько лет. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
«Друзья, это Валя. Мне очень тяжело это писать, но Артема* больше нет. <…> Я его очень люблю и не знаю других таких добрых и честных людей», — написала вдова, попросив поклонников помнить о том, что рэпер «делал для мира во всех смыслах этого слова».Бровков* был основателем и лидером петербургской хип-хоп группы Krec, а также автором большинства ее песен. Ее создали в начале 2000-х годов, одной из известных ее композиций была «Нежность». В 2022 году артист уехал из России и продолжил карьеру за границей. Иностранным агентом его признали через три года.