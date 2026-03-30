Умер звезда «Маски-шоу» Владимир Комаров

30 марта 2026, 20:12

В возрасте 62 лет умер украинский актёр и участник комик-труппы «Маски» Владимир Комаров. Об этом сообщили представители театра в Facebook*





Комаров входил в состав комик-труппы «Маски» до 2002 года, затем занимался музыкальным творчеством, а с 2010-х годов проводил экскурсии по Одессе и изготавливал курительные трубки. В 2024 году появлялась информация о его возвращении в «Маски».



«Фантастически талантливый, Богом поцелованный, позитивный, добрый, харизматичный, настоящий... Просто нет слов», — говорится в заявлении.