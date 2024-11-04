Умер продюсер Куинси Джонс, работавший с Джексоном и Синатрой

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Американский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс скончался в возрасте 91 года. Об этом информирует телеканал ABC News.
«И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы должны отмечаем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что такого человека, как он, не будет никогда», - говорится в заявлении семьи Джонса.
Согласно информации источника, Джонс умер в своем доме в Лос-Анджелесе.
Напомним, известный продюсер работал со многими музыкантами, включая Фрэнка Синатру и Рея Чарльза. Джонс также принимал участие в записи одного из наиболее известных альбомов Майкла Джексона «Thriller».
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