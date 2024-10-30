Душил и заваливал на пол: модель Vogue Лилия Судакова заколола мужа-тирана и лишилась свободы на 7 лет, подробности

Лилия Судакова (Фото: соцсети Лилии Судаковой)
В ноябре 2020 года в разгар семейной ссоры Лилия Судакова нанесла своему мужу Сергею колотое ранение прямо в сердце. Она вызвала скорую, однако мужчина умер в больнице через 2,5 часа с момента госпитализации.
Изначальным вердиктом суда для модели был «условный срок», но дело пересмотрели. Ее действия рассматривались как намеренное убийство мужа. Новый приговор отправит Лилию Судакову в колонию общего режима на 7 лет. О причинах возмущения родных и близких Судаковой, тяготах ее семейной жизни и пьяной злобе мужа модели расскажет редакция «Радио 1».
Родственники Судаковой утверждают, что муж был неуправляем в пьяном угаре. Бил, душил, заваливал на пол – алкоголь ужасно влиял на Сергея, тот полностью терял над собой контроль. Мама Лилии утверждает, что девушка долгое время молча терпела домашнее насилие, однако страх и беспокойство мешали ей уйти.
Такие «конфликты» у супружеской пары были не редкость.
Четыре года назад Судакова написала явку с повинной. Дело изначально проходило по статье «причинение тяжких телесных повреждений, по неосторожности повлекшее смерть».
После того как ее отпустили из СИЗО, Судакова была под домашним арестом. Последнее заседание приговорило девушку к 7 годам в тюрьме.
С текущим вердиктом сторона защиты не согласна, повторяя, что действия фотомодели стоит рассматривать как самозащиту. Лилия готова была признать свою вину в случайном убийстве, но не в умышленном. Она ударила мужа ножом в запале.
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«Когда он трезвый – он умный, начитанный. Но когда пьяный…»
Фото: iStock/Grzegorz Zdziarski
Родственники Судаковой утверждают, что муж был неуправляем в пьяном угаре. Бил, душил, заваливал на пол – алкоголь ужасно влиял на Сергея, тот полностью терял над собой контроль. Мама Лилии утверждает, что девушка долгое время молча терпела домашнее насилие, однако страх и беспокойство мешали ей уйти.
«Случалось так, что он поднимал на нее руку», — делится соседка супругов.
Такие «конфликты» у супружеской пары были не редкость.
Чистосердечное признание
Четыре года назад Судакова написала явку с повинной. Дело изначально проходило по статье «причинение тяжких телесных повреждений, по неосторожности повлекшее смерть».
После того как ее отпустили из СИЗО, Судакова была под домашним арестом. Последнее заседание приговорило девушку к 7 годам в тюрьме.
Лилия Судакова (Фото: соцсети Лилии Судаковой)
С текущим вердиктом сторона защиты не согласна, повторяя, что действия фотомодели стоит рассматривать как самозащиту. Лилия готова была признать свою вину в случайном убийстве, но не в умышленном. Она ударила мужа ножом в запале.
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Мария Моисеева