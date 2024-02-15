Появились подробности о состоянии здоровья пострадавших при ракетной атаке в Белгороде

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Годовалая девочка Валя погибла при ракетной атаке ВСУ на Белгорода днем 15 февраля. Всего погибло шесть человек, 17 ранены. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Такую информацию предоставил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Случилось самое страшное - погибли люди. Мирные жители, 6 человек, один из которых ребёнок, - погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка - ею оказалась годовалая девочка Валентина», - уточнил Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что всего пострадали 17 человек, из них четыре ребенка. Сейчас всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом шесть человек находятся в тяжелом состоянии. У них осколочные ранения разных частей тела. Состояние девяти пострадавших оценивается как средне тяжелое. Еще двух мальчиков 7 и 15 лет уже отпустили домой после оказания мед помощи. Они отделались контузией и ушибом плеча.
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Элина Позднякова