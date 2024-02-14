Ушла из жизни актриса Тамара Колесникова

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В Санкт-Петербурге скончалась актриса Тамара Колесникова. Ей было 84 года. Об этом сообщили в Александринском театре.
«Александринский театр с глубокой скорбью сообщает, что сегодня, 14 февраля, на 85-м году жизни, после продолжительной болезни умерла актриса Тамара Павловна Колесникова», - говорится в сообщении театра.
Колесникова проработала на Александринской сцене почти 60 лет. Труппу она покинула в 2022 году.
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