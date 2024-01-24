Умер режиссер документального кино Сальников

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Умер 88-летний режиссер документального кино Юрий Сальников.
Юрий Сальников создал более 100 документальных фильмов и программ, был членом союза кинематографистов РФ, 25 лет работал во ВГИКе. Там вместе с Виктором Лисаковичем и Алексеем Гелейном выпустил 5 мастерских режиссеров документального кино.
Союз кинематографистов выражает соболезнования родным и близким Сальникова.
Юрий Сальников родился в 1935 году в Омской области. Он специализировался на фильмах о Севере, по истории авиации и трансполярных перелетов, космонавтики.
Среди его картин «Человек идет на Север», «СССР — Северный Полюс – США: полвека спустя».
Ранее сообщалось о смерти 91-летнего телеведущего CBS Чарльза Осгуда, пишет издание Daily Mail. Ветеран-репортёр и давний ведущий программы «Воскресное утро» скончался после того, как ему поставили диагноз «слабоумие».
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Союз кинематографистов выражает соболезнования родным и близким Сальникова.
Среди его картин «Человек идет на Север», «СССР — Северный Полюс – США: полвека спустя».
Ранее сообщалось о смерти 91-летнего телеведущего CBS Чарльза Осгуда, пишет издание Daily Mail. Ветеран-репортёр и давний ведущий программы «Воскресное утро» скончался после того, как ему поставили диагноз «слабоумие».
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Мария Фирсова