Умер режиссер фильма «Мастер и Маргарита» Юрий Кара
Умер заслуженный деятель искусств Российской Федерации Юрий Кара
17 июля заслуженный деятель искусств Российской Федерации Юрий Кара умер. У 70-летнего кинорежиссёра случился сердечный приступ. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Юрий Викторович скончался от инфаркта в Ялте. Отмечается, что подобная проблема с сердцем у режиссёра уже была минувшей весной, но врачи вовремя провели все необходимые мероприятия. Причиной случившегося тогда инфаркта стали последствия ковида. Кара прошёл весь курс реабилитации и находился дома, но всё же жаловался на серьёзные осложнения.
«Самочувствие до сих пор не очень хорошее», — говорил он.Режиссёру первую известность принесла дипломная работа «Завтра была война», которую позже продали в 48 стран мира. Помимо этого, известными работами Юрия Викторовича считаются «Королёв», «Мастер и Маргарита» и «Воры в законе».