Умер режиссер фильма «Мастер и Маргарита» Юрий Кара

17 июля 2025, 12:38

Умер заслуженный деятель искусств Российской Федерации Юрий Кара

Юрий Кара (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

17 июля заслуженный деятель искусств Российской Федерации Юрий Кара умер. У 70-летнего кинорежиссёра случился сердечный приступ. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.





Юрий Викторович скончался от инфаркта в Ялте. Отмечается, что подобная проблема с сердцем у режиссёра уже была минувшей весной, но врачи вовремя провели все необходимые мероприятия. Причиной случившегося тогда инфаркта стали последствия ковида. Кара прошёл весь курс реабилитации и находился дома, но всё же жаловался на серьёзные осложнения.

«Самочувствие до сих пор не очень хорошее», — говорил он.