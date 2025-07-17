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Продюсеру Бари Алибасову стало плохо из-за переменчивой погоды в Москве

Алибасов является метеозависимым человеком, у него бывают головокружения
Бари Алибасов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Здоровье продюсера и музыканта Бари Алибасова ухудшилось из-за переменчивой погоды в Москве. Об этом NEWS.ru рассказала его жена Елена Калинина.



По её словам, Бари Каримович — метеозависимый человек. Кроме того, у него часто случаются перепады давления.

Также на самочувствие продюсера сказываются занятия спортом. Алибасов тренируется на велотренажере. Как рассказала супруга музыканта, Бари Каримович поставил самый интенсивный режим и перенапрягся.

«И это в дополнении к некомфортным для него погодным условиям. Ещё и поэтому закружилась голова», — добавила жена Елена Калинина.
Она отметила, что из-за плохого самочувствия Алибасов пропустил открытие собственного кафе.

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Анастасия Чубина

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