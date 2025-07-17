Продюсеру Бари Алибасову стало плохо из-за переменчивой погоды в Москве
Алибасов является метеозависимым человеком, у него бывают головокружения
Здоровье продюсера и музыканта Бари Алибасова ухудшилось из-за переменчивой погоды в Москве. Об этом NEWS.ru рассказала его жена Елена Калинина.
По её словам, Бари Каримович — метеозависимый человек. Кроме того, у него часто случаются перепады давления.
Также на самочувствие продюсера сказываются занятия спортом. Алибасов тренируется на велотренажере. Как рассказала супруга музыканта, Бари Каримович поставил самый интенсивный режим и перенапрягся.
«И это в дополнении к некомфортным для него погодным условиям. Ещё и поэтому закружилась голова», — добавила жена Елена Калинина.Она отметила, что из-за плохого самочувствия Алибасов пропустил открытие собственного кафе.