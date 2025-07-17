Продюсеру Бари Алибасову стало плохо из-за переменчивой погоды в Москве

17 июля 2025, 10:01

Алибасов является метеозависимым человеком, у него бывают головокружения

Бари Алибасов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Здоровье продюсера и музыканта Бари Алибасова ухудшилось из-за переменчивой погоды в Москве. Об этом NEWS.ru рассказала его жена Елена Калинина.





По её словам, Бари Каримович — метеозависимый человек. Кроме того, у него часто случаются перепады давления.



Также на самочувствие продюсера сказываются занятия спортом. Алибасов тренируется на велотренажере. Как рассказала супруга музыканта, Бари Каримович поставил самый интенсивный режим и перенапрягся.

«И это в дополнении к некомфортным для него погодным условиям. Ещё и поэтому закружилась голова», — добавила жена Елена Калинина.