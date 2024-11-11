Стало известно, где похоронят пресс-секретаря исполнителя SHAMAN

Фото: istockphoto/AnnMaySnz
«Прощание с Коробковым-Землянским пройдет 13 ноября в 14:00 в Большом траурном зале Троекуровского кладбища», - сказано в сообщении.Разные источники сообщили, что журналист мог скончаться от инфаркта миокарда или же от отравления неустановленным веществом. Коробков-Землянский умер на 41-м году жизни.
Перед этим сообщалось, что в Алтайском крае в луже утонула двухлетняя девочка. Уточнялось, что взрослые не контролировали малышку, когда она покинула двор. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Читайте также:
В Луганске женщина с обнаженной грудью бросалась на проезжавшие мимо машины
Стало известно, где сейчас находится осужденный за убийство жены Бишимбаев
МК: подросток скончался после съеденного морского деликатеса в Москве